Frequenz-Management in nur einer Software

SoundBase ist eine Software, die beim professionellen Livesound helfen soll und nun ist im Rahmen der ISE 2026 ein wichtiges Update erschienen. Die Anwendung bündelt alle Aufgaben rund um drahtlose Audiokoordination, Gerätesteuerung und Projektorganisation in einer zentralen Umgebung, statt auf die jeweiligen Softwares unterschiedlicher Hersteller zurückzugreifen.

SoundBase: Zentrale Steuerung für drahtlose Audiosysteme

In der Praxis arbeiten viele Produktionen mit drahtlosen Systemen unterschiedlicher Hersteller, was häufig den Einsatz mehrerer Softwares und zusätzlicher Planungstools erfordert. SoundBase verfolgt einen herstellerunabhängigen Ansatz und führt alle Prozesse in einer gemeinsamen Oberfläche zusammen. Die Software ermöglicht beispielsweise die Planung und Verwaltung von Frequenzen und eine grafische Darstellung des Funkspektrums von Systemen von Sennheiser, Shure, Wisycom und Sound Devices. Außerdem gibt es eine Kartenansicht, um die jeweilige Frequenzsituation eines Standorts schnell zu erfassen.

ANZEIGE

Zusammenarbeit und Gerätesteuerung in Echtzeit

Ein wesentlicher Bestandteil der Software ist die cloudbasierte Zusammenarbeit, denn Projekte können gleichzeitig von mehreren Anwendern inklusive automatischer Synchronisation bearbeitet werden. Langfristig möchte die Software über die reine Drahtlos- Koordination hinaus wachsen: Geplant sind etwa weitere Module für Bühnenplanung und Produktionsorganisation.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. ANZEIGE Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

SoundBase-Versionen

Die Anwendung ist in einer kostenlosen SE Version und in der kostenpflichtigen Pro Version erhältlich. Während sich die SE Version vor allem an kleinere Produktionen richtet, ist die Pro-Variante vor allem für Verleihfirmen, größere Shows und Tourneen ausgelegt. Neben erweiterten Steuerungsfunktionen bietet die Pro Version zusätzliche Werkzeuge für das Projektmanagement und erweiterten Support.