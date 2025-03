Isla Instruments S2400 Plugin Creator für DSP Card

SF2-Dateien in Plugins umwandeln

Mit der Beta-Version des Isla Instruments S2400 Plugin Creator stellt der Entwickler Brad Holland einen Konverter vor, mit der sich SF2-Dateien in kleine Plug-ins umwandeln lassen. Diese sind jedoch nicht für den Einsatz im Rechner gedacht, sondern für die inzwischen verfügbare DSP-Card für den Drum-Sampler S2400.

Isla Instruments S2400 Plugin Creator (Beta)

Zunächst war die S2400 DSP Card für Effekt-Plug-ins geplant und so wurden unter anderem einige Effekte von MDA (wer erinnert sich?) sowie anderen Herstellern für die Erweiterungskarte eingeplant. Aber als „Zweitfunktion“ wird die DSP Card auch für Klangerzeuger genutzt werden können.

Der S2400 Plugin Creator ist eine Browser-basierte Anwendung, die über eine Subpage des Herstellers zugänglich ist. Der Umwandlungsprozess ist sehr einfach. Man lädt ein SF2-File per Drag&Drop oder Menü in den Creator, der sie in ein Plug-in im LV2-Format wandelt.

Das generierte Plug-in ist ein recht einfach gehaltener Player, der die in der SF2-Datei enthaltenen Multisamples, ggf. samt Velocity-Switches und Presets bereitstellt. Zur Editierung der Sounds sind ein paar Grundfunktionen, ein Filter mit Hüllkurve, ein LFO sowie Effekte vorhanden.

Die App kann über einen MIDI-Controller angesteuert werden, sodass sich die Plug-ins ausprobieren lassen, bevor man sie exportiert.

Noch befindet sich der S2400 Plugin Creator im Beta-Stadium, sodass Probleme auftreten können. Wer die App ausprobiert, sollte daher auch immer mal in den entsprechenden Thread im Isla-Forum hineinschauen.

Ab hier die Meldung vom 21. April 2024

Die vor ca. zwei Jahren angekündigte DSP-Card für die Isla Instruments S2400 wird nun Wirklichkeit. Damit lassen sich FX Plugins in der Sampling-Drum-Machine nutzen. Das Board durchläuft gerade Beta-Tests und soll voraussichtlich ab Juli verfügbar sein.

Isla S2400 DSP-Card

Die S2400 DSP Card ist ein Hardware-Upgrade, das vom User selbst installiert werden kann. Die Erweiterung sorgt nicht einfach nur für Effekte in der Maschine, sondern ist ein Board, auf dem mehrere Plugins in den Formaten VST, LV2 und CLAP laufen können.

Die DSP-Card ist de facto ein Mini-Computer mit einem 1,5 GHz Quad Core Prozessor. Der Drum-Sampler wird damit um einen internen 8-Bus Sub-Mixer erweitert. In den Bussen lassen sich mehrere Instanzen von Insert-Effekten aufrufen und es gibt zwei Send-Wege. Dazu kommen zwei Return-Wege, in denen sich wiederum Insert-Effekte aufrufen lassen, und ein Main Mix-Bus, der natürlich auch Insert-Slots bereithält.

Die internen 32 Sampler-Kanäle und 16 Live-Loop-Kanäle lassen sich auf die Effekte-Busse routen. Ebenso kann der Audioeingang direkt mit den Effekten genutzt werden. Außerdem wird es einen Modus geben, bei dem Effekte im Master-Kanal mit den acht Pads getriggern und gleichzeitig mit den dazu gehörenden Fadern verändert werden können.

Noch gibt es keine genauen Auskünfte, welche Plugins auf der S2400 laufen werden und welche ab Werk enthalten sind. Es wird nur davon gesprochen, dass man mit mehreren Entwicklern, darunter auch namhaften Firmen, in Kontakt steht, aber konkrete Informationen werden noch nicht preisgegeben.

Man kann sich in eine Mailing-Liste eintragen, um informiert zu werden, wann die Isla S2400 DSP Card vorbestellt werden kann. Der Preis ist mit 549,- US-Dollar angegeben.

Ab hier die Meldung vom 17. August 2022

Isla Instruments kündigt zwei Erweiterungsboards für den Drum-Sampler S2400 an. Zum einen wird es ein DSP-basiertes Board für Effekte geben und zum anderen eine Platine mit analogen Filtern.

Für das FX-Board hat man sich gegen den üblichen Shark-Prozessor entschieden und verwendet stattdessen einen leistungsstarken Faust- und Juce-kompatiblen Quad Core ARM-Chip mit 1,8 GHz. Die Idee hinter dem Board ist es, darauf mehrere speziell modifizierte VST-Plug-ins betreiben zu können. Dazu sucht man derzeit 3rd Party-Entwickler, die ihre Plugins portieren möchten. Dabei legt man Wert auf hochwertige und nützliche Anwendungen.

Das FX-Board soll mindestens einen Effekt für jeden der acht Ausgangskanäle sowie einen zweiten Masterbus mit eigenen Plugins gleichzeitig betreiben können.

Im Moment befindet sich das Board noch in einer frühen Entwicklungsphase, jedoch soll es schon bald funktionsfähige Prototypen geben. Da werden auch Vorbestellungen möglich sein.

Das zweite Projekt ist ein analoges Filterboard, das acht Multimode-Filter (eines pro Ausgangskanal) bereithält. Es können beide Boards parallel in der S2400 eingebaut und genutzt werden. Das Filterboard befindet sich ebenfalls noch in der Entwicklung und wird wohl erst nach dem FX-Board fertiggestellt werden.

Unter diesen Links findet ihr unsere Testberichte Teil 1 und Teil 2 zur Isla Instruments S2400. Außerdem soll in Kürze der Import von originalen SP 1200-Samples möglich werden.