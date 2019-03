Isla Instruments SP 2400 Sample-Drummachine, ein moderner E-Mu SP 1200 Clone

Das ist halt die heutige Art des Marketing. Gerne etwas zeigen was dann irgendwann mal rauskommt, damit der gemeine Musiker sein Geld schön im Portemonnaies lässt und nicht für irgendwelche Konkurrenzprodukte ausgibt, die evtl. früher auf dem Markt kommen oder bereits sind.

Finde ich aber auch nicht so schlimm, wollen ja alle was verkaufen. Und die Entwicklung eines Instruments mitzuerleben hat ja auch was. :)

Auf der anderen Seite, wie schön war die Zeit als (hat jetzt nix mit Musik zu tun) Steve Jobs jedes Jahr (oder mehrmals im Jahr?) ein neues cooles Produkt vorstellte, von dem keiner jemals was gesehen oder erträumt hatte, und das dann am besten noch „available: today“ war. Da hat man Abends vorm Rechner gesessen und die Keynote voller Anspannung geschaut. Heute schaut ich auf Amazona und Sonicstate, was es neues auf der Namm gibt oder… was sehr geil ist… fahre dieses Jahr nach Berlin zur Superbooth…