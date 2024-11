iZotope Cascadia, Delay-Plug-in für die DAW

Intelligente Delays für die DAW

iZotope Cascadia heißt das neueste Delay-Plug-in für die DAW. Hierbei handelt es sich um ein intelligentes Tape-Delay Plug-in, das laut Hersteller sehr flexibel agiert und entsprechend für ein großes Einsatzgebiet nutzbar ist. Dazu ist es mit einigen Funktionen ausgestattet, die man bereits von anderen iZotope Tools kennt.

iZotope Cascadia

Zu diesen Funktionen gehört u.a. das Unmasking, was dafür sorgen kann, dass das erzeugte Delay nicht andere Bestandteile eures Mixes überlagert oder von diesen selbst überlagert wird. In der Praxis bedeutet dies, dass der Delay-Effekt beispielsweise nur dann zur Geltung kommt, wenn er nicht anderen in die Quere kommt. Musste man hierfür früher viel Automation fahren, erledigt dies das Plug-in nun eigenständig.

ANZEIGE

Die iZotope Cascadia lassen sich sowohl beat-synchrone als auch zeitbasierte Delays erstellen. Auch Ping-Pong-Delays, Modulationseffekte oder rückwärts abgespielte Delays sind möglich. Für den passenden Einstieg liefert iZotope das Cascadia Plug-in mit 50 vorgefertigten Presets aus.

Schaut man sich die Bedienoberfläche des Plug-ins an, sieht alles recht intuitiv aus, so dass man davon ausgehen kann, dass auch Einsteiger sich schnell auf dem GUI zu Recht finden werden.

Als Systemvoraussetzung gibt iZotope macOS ab 13.6.9 (Intel Core/Apple Silicon) und Windows 10 an. Das Plug-in ist in den Formaten AAX, AU und VST3 (alle 64 Bit) einsetzbar.

Hier das Video zu Cascadia. Audiobeispiele findet ihr auf der iZotope Website.

ANZEIGE

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

iZotope Cascadia ist ab sofort erhältlich und wird von iZotope zum Preis von 49,- Euro angeboten. Wer bereits ein Produkt von iZotope besitzt, bekommt Cascadia zum Vorteilspreis von 38,- Euro.

Wer auch Interesse an den iZotope Plug-ins Plasma und Aurora hat, sollte sich das Catalyst Series Holiday Bundle anschauen. Hier bekommt ihr alle drei Plug-ins zum Preis von 135,- Euro. Das Holiday Bundle wird nur für eine begrenzte Zeit angeboten.