Wie komme ich nur auf die Idee das die Inspiration für den Namen auf einen gewissen Herr Jarrè zurückführen ist! Déjà-vu oder hatte ich heute Nacht schlecht geschlafen? Merkwürdig manchmal! Spaß beiseite: Für mich könnte aus mehrerer Hinsicht das Plug-in äußerst interessant sein. Erstens hat man schon Produkte und daher einen Account bei iZotope und des weiteren ist Hall noch eines der größten Rätsel bzw. Probleme was meine Produktionen betrifft. Jeder Song hat irgendwie einen anderen Hall bei mir und dennoch bin ich, was dies anbelangt, noch sehr unzufrieden! War klar das der Preis wieder in Dimensionen zu finden ist, wo selbst ein Ölscheich zu Schwitzen beginnt! 220€ etwa umgerechnet nach ablauf des Einführungspreises. Hall-eluja! Nun gut. Ich werde es trotzdem beobachten weil das könnte die Lösung für alle Hallprobleme sein. Allein schon aufgrund der Unmask-Funktion (= quasi eine Kontrolle wenn sich Klänge frequenztechnisch im Weg stehen und die iZotope Unmaskfunktion bessert dies automatisch aus. Kurz und anwenderfreundlich erklärt). Technisch wieder sehr zukunftsweisend von iZotope. Vielleicht daher der Preis. Wenn man sparen möchte muss man zügig überlegen. Herrlich dieser psychologische (Hall-)Druck, gell! xD