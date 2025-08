Macht einen super Eindruck, allein schon weil es von iZotope kommt. Aber solche Effekte hat man leider schon vielfach. Auch Stock-Plugins. Selbst die hauseigenen Module von z.B. iZotope Ozone dürften womöglich in etwa vergleichbar sein, sprich: EQ, Saturation etc., was ich ebenfalls besitze. Sogar das iZotope Freeding ‚Vocaldoubler‘ eignet sich hervorragend für krassen Chorus. Glaubt ihr nicht? Dann probiert es aus und lasst euch überraschen! Aktuell spiele ich gedanklich mit dem Softsynthi Diva rum, da ich (noch) nix von U-he besitze, außer dem Freeware TyrellN6. Eher Diva als der klanglich ausgelutschte Serum, der aber mit Version 2 immer noch extrem saftig up-to-date bei den Verbrauchern ist. Vermutlich hat der Serum noch mehr Möglichkeiten des Klangdesign. Aber das bekommt man eventuell auch mit den beiden NI Massive hin. Besonders der neue Massive X Player (4free) wertet den X schon etwas auf. Warum nicht immer so! Runterladen und rumspielen, sorry, natürlich produzieren – So sollte das sein.