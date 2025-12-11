ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE

iZotope Insight 2, kostenloses Metering-Plug-in

Metering- und Analsye-Tool: jetzt kostenlos erhältlich

11. Dezember 2025
izotope insight 2

iZotope Insight 2, kostenloses Metering-Plug-in

iZotope Insight 2 ist ein sehr gutes Metering-Plug-in und Analyse-Tool, das wir bereits vor einigen Jahren für euch getestet haben. Wer in Sachen Frequenzverteilung, Pegel, Lautstärke und Stereobreite Bescheid wissen will, findet in Insight 2 ein dafür passendes Tool. Bis zum 31. Dezember 2025 bietet iZotope das Plug-in kostenlos an!

iZotope Insight 2

Im weiter unten verlinkten Video könnt ihr euch einen guten Eindruck davon machen, welche Aufgaben Insight 2 in eurem Setup und Studio leisten kann. Auf alle Fälle beherrscht die Software viele internationale Lautstärke-Standards, so dass ihr – je nachdem in welchem Format oder für welche (Streaming-) Plattform ihr Musik produziert – stets die passende Lautheit im Blick habt.

ANZEIGE

iZotope Insight 2 meter tonstudio

Praktisch ist, dass man alle gewünschten Informationen individuell in einem Fenster anzeigen lassen kann. So kann sich jeder Nutzer die für ihn wichtigen Parameter ein-, aber auch ausblenden lassen.

Ein weiteres Highlight ist die Unterstützung für den Surround-Bereich, denn Insight 2 unterstützt von einfachen Stereo-Mixes bis hin zu Dolby Atmos 7.1.2 die unterschiedlichsten Formate.

ANZEIGE

Insight 2 lässt sich unter macOS Ventura (oder neuer) und Windows 10/11 einsetzen und steht in den Plug-in-Formaten AAX, AU, VST2/VST3 zur Verfügung. Alle weiteren Informationen findet ihr hier.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

ANZEIGE

Links

ANZEIGE
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
Test: iZotope Ozone 12 Advanced, Mastering-Software

Test: iZotope Ozone 12 Advanced, Mastering-Software

24.10.2025 |7
iZotope FXEQ, Multi-Effekt-Plug-in

iZotope FXEQ, Multi-Effekt-Plug-in

05.08.2025 |8
iZotope Equinox, neuartiges Premium Reverb-Plug-in

iZotope Equinox, neuartiges Premium Reverb-Plug-in

17.04.2025 |6
iZotope Cascadia, Delay-Plug-in für die DAW

iZotope Cascadia, Delay-Plug-in für die DAW

27.11.2024 |4
Test: iZotope Neutron 5, Mixing-Tool-Suite

Test: iZotope Neutron 5, Mixing-Tool-Suite

06.01.2025 |6
Test: iZotope RX11 Advanced, Audio Repair- und Restaurations-Software

Test: iZotope RX11 Advanced, Audio Repair- und Restaurations-Software

07.06.2024 |8
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN
  1. Profilbild
    Filterpad AHU

    Mega Knaller und wird heute noch zugelegt. So etwas kostete früher viel Geld und dank Steinberg war es auf einmal in der DAW. Aber iZotope ist meiner Meinung nach genauer. Auch wenn Technik nicht wichtig ist wenn man ernsthaft Musik machen möchte, manchmal hilft es doch ein wenig. xD

    • Profilbild
      Dizzy

      @Filterpad Zum ernsthaft Musik machen ist die Technik vielleicht nicht so wichtig, zum ernsthaft Musik verbreiten dann aber doch 😂

  2. Profilbild
    Dizzy

    Das ist wirklich ein tolles Weihnachtsgeschenk von IZOTOPE! 🎁

    Ich habe mir die kostenlose Lizenz für INSIGHT 2 direkt gesichert und bin absolut begeistert! Das ist das bisher beste und umfangreichste Metering/Analyse Plugin, das ich bisher getestet habe.

    Lizenz holen war total easy: Einmal mit dem im Artikel genannten Link bei IZOTOPE mit dem NI Account einloggen und schon taucht das Plugin in Native Access auf 🥳

    3. Mehr anzeigen
Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

Ähnliche Artikel
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X