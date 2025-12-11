Metering- und Analsye-Tool: jetzt kostenlos erhältlich
iZotope Insight 2 ist ein sehr gutes Metering-Plug-in und Analyse-Tool, das wir bereits vor einigen Jahren für euch getestet haben. Wer in Sachen Frequenzverteilung, Pegel, Lautstärke und Stereobreite Bescheid wissen will, findet in Insight 2 ein dafür passendes Tool. Bis zum 31. Dezember 2025 bietet iZotope das Plug-in kostenlos an!
iZotope Insight 2
Im weiter unten verlinkten Video könnt ihr euch einen guten Eindruck davon machen, welche Aufgaben Insight 2 in eurem Setup und Studio leisten kann. Auf alle Fälle beherrscht die Software viele internationale Lautstärke-Standards, so dass ihr – je nachdem in welchem Format oder für welche (Streaming-) Plattform ihr Musik produziert – stets die passende Lautheit im Blick habt.
Praktisch ist, dass man alle gewünschten Informationen individuell in einem Fenster anzeigen lassen kann. So kann sich jeder Nutzer die für ihn wichtigen Parameter ein-, aber auch ausblenden lassen.
Ein weiteres Highlight ist die Unterstützung für den Surround-Bereich, denn Insight 2 unterstützt von einfachen Stereo-Mixes bis hin zu Dolby Atmos 7.1.2 die unterschiedlichsten Formate.
Insight 2 lässt sich unter macOS Ventura (oder neuer) und Windows 10/11 einsetzen und steht in den Plug-in-Formaten AAX, AU, VST2/VST3 zur Verfügung. Alle weiteren Informationen findet ihr hier.
Mega Knaller und wird heute noch zugelegt. So etwas kostete früher viel Geld und dank Steinberg war es auf einmal in der DAW. Aber iZotope ist meiner Meinung nach genauer. Auch wenn Technik nicht wichtig ist wenn man ernsthaft Musik machen möchte, manchmal hilft es doch ein wenig. xD
@Filterpad Zum ernsthaft Musik machen ist die Technik vielleicht nicht so wichtig, zum ernsthaft Musik verbreiten dann aber doch 😂
Das ist wirklich ein tolles Weihnachtsgeschenk von IZOTOPE! 🎁
Ich habe mir die kostenlose Lizenz für INSIGHT 2 direkt gesichert und bin absolut begeistert! Das ist das bisher beste und umfangreichste Metering/Analyse Plugin, das ich bisher getestet habe.
Lizenz holen war total easy: Einmal mit dem im Artikel genannten Link bei IZOTOPE mit dem NI Account einloggen und schon taucht das Plugin in Native Access auf 🥳