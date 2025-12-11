Metering- und Analsye-Tool: jetzt kostenlos erhältlich

iZotope Insight 2 ist ein sehr gutes Metering-Plug-in und Analyse-Tool, das wir bereits vor einigen Jahren für euch getestet haben. Wer in Sachen Frequenzverteilung, Pegel, Lautstärke und Stereobreite Bescheid wissen will, findet in Insight 2 ein dafür passendes Tool. Bis zum 31. Dezember 2025 bietet iZotope das Plug-in kostenlos an!

iZotope Insight 2

Im weiter unten verlinkten Video könnt ihr euch einen guten Eindruck davon machen, welche Aufgaben Insight 2 in eurem Setup und Studio leisten kann. Auf alle Fälle beherrscht die Software viele internationale Lautstärke-Standards, so dass ihr – je nachdem in welchem Format oder für welche (Streaming-) Plattform ihr Musik produziert – stets die passende Lautheit im Blick habt.

Praktisch ist, dass man alle gewünschten Informationen individuell in einem Fenster anzeigen lassen kann. So kann sich jeder Nutzer die für ihn wichtigen Parameter ein-, aber auch ausblenden lassen.

Ein weiteres Highlight ist die Unterstützung für den Surround-Bereich, denn Insight 2 unterstützt von einfachen Stereo-Mixes bis hin zu Dolby Atmos 7.1.2 die unterschiedlichsten Formate.

Insight 2 lässt sich unter macOS Ventura (oder neuer) und Windows 10/11 einsetzen und steht in den Plug-in-Formaten AAX, AU, VST2/VST3 zur Verfügung. Alle weiteren Informationen findet ihr hier.