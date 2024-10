Drei neue Module & weitere Extras

Vor rund zwei Jahren gab es das letzte Update der automatisierten Mixing-Software Neutron, nun kommt iZotope Neutron 5 auf den Markt. Was ist neu? Was geht jetzt noch schneller?

iZotope Neutron 5, Mixing-Plug-in

Bei iZotope Neutron 5 handelt es sich um eine Software, die das Mixing von Einzelspuren, Subgruppen und kompletten Tracks vereinfachen soll. Auf Basis verschiedener Module lassen sich hiermit schnell komplette Bearbeitungen von Instrumenten oder Gesang durchführen.

In Version 5 neu an Bord sind die drei Module:

Clipper,

Density und

Phase.

Der Clipper lässt sich in den drei Arbeitsmodi Stereo, Mid/Side und Transient/Sustain nutzen und soll für mehr Punch im Mix sorgen.

Der hinter Density stehende „Surgical Upward Compressor“ nimmt sich dynamischen Unterschieden an und soll für mehr Druck im Mix sorgen.

Mögliche Phasenprobleme kann das ebenfalls neue Modul Phase erkennen und innerhalb kürzester Zeit beheben.

Darüber hinaus hat iZotope den Mix Assistant verbessert, so dass sich bestimmte Instrumente oder eigene Referenzsongs als Vorlage nutzen lassen und mit den neuen Kanalmodi Mid/Side und Transient/Sustain wird ebenfalls das Einsatzgebiet erweitert.

Hier das offizielle Video zu Neutron 5:

iZotope Neutron 5 ist ab sofort zum Einführungspreis erhältlich. Dieser beläuft sich auf 188,30 Euro und gilt bis zum 13.11.2024. Danach wird die Software 269,- Euro kosten. iZotope bietet diverse vergünstigte Crossgrade- und Upgrade-Preise an.

Als Systemvoraussetzungen gibt iZotope macOS Ventura/Sonoma (nativ und via Rosetta) bzw. Windows 10/11 an. Das Plug-in lässt sich in den Formaten AAX, AU, VST3 (alle 64 Bit) einsetzen.