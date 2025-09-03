Tolles Update für das Mastering-Paket

Die Mastering Software iZotope Ozone bekommt mit Version 12 ein neues Update. Neben vielen neuen Funktionen, die vor allem Einsteiger anlocken sollen, bietet iZotope Ozone 12 auch etliche Profi-Features, die den Mastering-Vorgang im Alltag schneller und intuitiver machen sollen.

Was bietet iZotope Ozone 12?

Zunächst einmal hat iZotope Ozone 12 einige optische Überarbeitungen erfahren. Eine neue Anordnung der Module und der wichtigsten Funktionen soll den alltäglichen Workflow verbessern, dazu wurde der Master Assistant überarbeitet, so dass man nun beispielsweise gezielt auswählen kann, welche Module zum Einsatz kommen sollen, und die visuelle Rückmeldung bei der Bearbeitung von Songs wirkt insgesamt klarer und deutlicher.

Stem EQ

Daneben bietet iZotope Ozone 12 u.a. den neuen Stem EQ. Hiermit lassen sich einzelne Bestandteile eines Mixes, wie Vocals, Drums, Bass und weitere Instrumente, einzeln bearbeiten – auch wenn ein Track lediglich als finales Master vorliegt. Das klingt sehr spannend und diese neue Funktionen wird sicherlich fester Bestandteil unseren zeitnahen Tests von Ozone 12 sein.

Unlimiter

Der neue Unlimiter in Ozone 12 arbeitet im Prinzip genau umgekehrt zu einem Limiter, d.h. hier geht es darum überkomprimierte Songs wieder mehr Luft zu verschaffen, so dass ein Track nicht mehr so flach und ermüdend klingt.

Bass Control

Bass Control analysiert auf Wunsch eure fertigen Tracks und erzeugt ein stabiles Low-End, so dass der Bassbereich klar, sauber und druckvoll erklingt, und sich besser in den finalen Mix einbettet.

Maximizer: IRC 5

Die finale Lautstärkeanpassung erfolgt bei iZotope Ozone 12 mit Hilfe des Maximizers. Diesen haben die iZotope-Entwickler überarbeitet und mit dem insgesamt fünften IRC-Algorithmus ausgestattet. Hiermit sollen Pump-Effekte vermieden und die Transparenz eines Tracks auch bei hohen Lautstärken erhalten bleiben.

Weitere Informationen zu Ozone 12 findet ihr hier und im folgenden Video:

Ozone 12 ist ab sofort im Handel erhältlich. Wie gewohnt gibt es drei unterschiedliche Versionen: Elements, Standard und Advanced. Die genauen Unterschiede könnt ihr hier nachlesen.

Die drei Versionen kosten 59,- Euro (Elements), 239,- Euro (Standard) bzw. 549,- Euro (Advanced).