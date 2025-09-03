Tolles Update für das Mastering-Paket
Die Mastering Software iZotope Ozone bekommt mit Version 12 ein neues Update. Neben vielen neuen Funktionen, die vor allem Einsteiger anlocken sollen, bietet iZotope Ozone 12 auch etliche Profi-Features, die den Mastering-Vorgang im Alltag schneller und intuitiver machen sollen.
Was bietet iZotope Ozone 12?
Zunächst einmal hat iZotope Ozone 12 einige optische Überarbeitungen erfahren. Eine neue Anordnung der Module und der wichtigsten Funktionen soll den alltäglichen Workflow verbessern, dazu wurde der Master Assistant überarbeitet, so dass man nun beispielsweise gezielt auswählen kann, welche Module zum Einsatz kommen sollen, und die visuelle Rückmeldung bei der Bearbeitung von Songs wirkt insgesamt klarer und deutlicher.
Stem EQ
Daneben bietet iZotope Ozone 12 u.a. den neuen Stem EQ. Hiermit lassen sich einzelne Bestandteile eines Mixes, wie Vocals, Drums, Bass und weitere Instrumente, einzeln bearbeiten – auch wenn ein Track lediglich als finales Master vorliegt. Das klingt sehr spannend und diese neue Funktionen wird sicherlich fester Bestandteil unseren zeitnahen Tests von Ozone 12 sein.
Unlimiter
Der neue Unlimiter in Ozone 12 arbeitet im Prinzip genau umgekehrt zu einem Limiter, d.h. hier geht es darum überkomprimierte Songs wieder mehr Luft zu verschaffen, so dass ein Track nicht mehr so flach und ermüdend klingt.
Bass Control
Bass Control analysiert auf Wunsch eure fertigen Tracks und erzeugt ein stabiles Low-End, so dass der Bassbereich klar, sauber und druckvoll erklingt, und sich besser in den finalen Mix einbettet.
Maximizer: IRC 5
Die finale Lautstärkeanpassung erfolgt bei iZotope Ozone 12 mit Hilfe des Maximizers. Diesen haben die iZotope-Entwickler überarbeitet und mit dem insgesamt fünften IRC-Algorithmus ausgestattet. Hiermit sollen Pump-Effekte vermieden und die Transparenz eines Tracks auch bei hohen Lautstärken erhalten bleiben.
Weitere Informationen zu Ozone 12 findet ihr hier und im folgenden Video:
Ozone 12 ist ab sofort im Handel erhältlich. Wie gewohnt gibt es drei unterschiedliche Versionen: Elements, Standard und Advanced. Die genauen Unterschiede könnt ihr hier nachlesen.
Die drei Versionen kosten 59,- Euro (Elements), 239,- Euro (Standard) bzw. 549,- Euro (Advanced).
Die Produkte von Izotope und NI mögen ja alle ihr Geld wert sein, aber was hier mit Bestandskunden gemacht wird, ist m. E. eine Frechhheit. Ich habe für teures Geld die MPS 5.2 erworben und soll nun für ein Upgrade von lediglich zwei Produkten nochmal etwa 250 € abdrücken? Guitar Rig gehört ja zu NI Komplete, wenn ich da irgendwann auf die nächste Version umsteige, habe ich das Ding doppelt. So, wie bereits jetzt Ozone 10 Standard, das mit Komplete 14 kam. Warum trennt man die Produkte nicht weiterhin? Und warum wird bei der MPS nicht jedes Produkt auf eine neue Version gehoben? Wenn in ein paar Monaten die neuen Versionen von Neutron und RX kommen, soll man sicher wieder löhnen. Ohne mich!
Und dann der Service! Keine Möglichkeit für einen E-Mail-Kontakt. Nur dämliche FAQ oder ein Hangeln durch endlose Fragen, die nicht zum Ziel führen.
Da lob ich mir Arturia und UVI!
@ralf32 Sehe ich genauso. Deswegen warte ich erstmal ab. Es ist ja nicht so, dass meine Software alles Mist ist, weil ein Update rauskommt. Eigentlich bräuchte ich nie wieder jemals irgendeine Software, da ich ja schon alles machen kann, was ich will 😎
@ralf32 Izotope bieten ihre Software kurz vor einem Major Release Wechsel seehr günstig an, um dann beim Upgrade die Hand aufzuhalten.
Daher, nein Danke.
Ja, Arturia macht das deutlich besser.
Hier sind die Upgrade Preise aus meiner Sicht angemessen.
@ralf32 Diese (Update)Politik hat sicher nicht den Musikmachenden im Sinn, wie ich denke.🤯
Auch ich kann da auch eigener Erfahrung mitteilen: Finger von diesen Gebaren!👎
Ärgerlich…😤
Wer weiß welche KI bei der Preisgestaltung dahinter steckt…😢
@ralf32 Updatepolitik und Support lassen aktuell leider wirklich sehr zu Wünschen übrig!
Echt ärgerlich. Hab kurz vorher eine 10er Version gekauft.
Konkrete Informationen zu sowas wie einer Grace Period gibt es nicht.
Man wird kurze Zeit später also direkt wieder ordentlich zur Kasse gebeten.
Anfragen bleiben unbeantwortet, oder es kommt extrem spät eine Antwort, ohne auf konkrete Fragen einzugehen.
In Bezug auf ein vergünstigtes 11er Upgrade habe ich nur einen angeblich individuellen Link zu einer anderen 10er Version bekommen, etc. Nicht schön. :-(
Ich habe nun auch endgültig die Nase voll, von Native Instruments sowieso. Als verkündet wurde, dass Izotope und Brainworx künftig zu NI gehören, ließ das nichts gutes vermuten…und schwups, da ist es schon soweit. Es geht hier nicht mehr um Kundenbindung, sondern nur noch um Gewinnmaximierung…und das auf Kosten der Bestandskunden. Viel schlimmer noch, wenn man sich vor kurzem Ozone 10 Advanced gekauft hat, ist die Tatsache, dass man hier für ein Upgrade ordentlich zur Kasse gebeten wird. Ich mache das nicht mehr mit… für mich ist die Software von NI, Izotope und Brainworx nun gestorben. Bei NI kommt auch nicht wirklich etwas neues. Die ruhen sich auf ihren früheren Erfolgen aus…ruhet in Frieden.
Ich bin erst bei Abozwang raus. Geschäftsgebaren können sympathisch oder unsympathisch sein, aber Ozone klingt in meinen Ohren unfassbar gut und bietet einen ausgeklügelten Workflow! Ich möchte es nicht missen.
@Olaf Strassen Es geht ja nicht um die Frage, ob Ozone gut klingt oder nicht. Vielmehr ärgert mich der Umstand, dass ich für ein Upgrade €164.25 zahlen soll. Man sollte sich mal ein Beispiel an anderen Herstellern nehmen, dort gibt es Upgrades umsonst. Ich wäre durchaus bereit etwas zu zahlen, wenn es signifikante Verbesserungen gäbe.
Aber der geforderte Preis ist schon mehr als dreist..
Zum Glück schlafen andere Hersteller nicht hinsichtlich der Entwicklung von KI-Masteringtools. Es gibt ja bereits Alternativen zu Ozone.
Das Geschäftsgebaren von NI / iZotope stößt zu Recht zunehmend auf Unmut, in mehr als nur einer Hinsicht.
Die Update- und Bundle-Preispolitik gegenüber Bestandskunden ist sicher zu einem dieser Ärger-Punkte geworden, wie man – besonders nach dem iZotope-Aufkauf durch NI – an vielen kritischen User-Rückmeldungen sehen kann.
Mein Erlebnis war noch bizarrer: nach Einloggen in mein User-Konto mit Ozone 10 Advanced, Neutron 4, RX9 und einigem mehr konnte ich weder meine Produkte noch Kunden-Update-Angebote dort sehen – da war gar nichts, außer der Meldung, ich hätte offensichtlich bisher noch nichts bei iZotope gekauft. Und nach Rückfrage beim Support kam nichts als eine lapidare Entschuldigungs-Rückmeldung nach dem Motto, ja, man habe gerade eine Baustelle und das Problem werde sicher irgendwann behoben: ich könne ja danach Ausschau halten.
Das alles hat mich zu derselben Frage gebracht, ob ich überhaupt noch an Updates wie zuletzt RX 10 (keine Verbesserung bei Unmixen, stattdessen Spezial-Features für begrenzte Zwecke) oder jetzt Ozone 11 (Ich habe das Mixing-Quellmaterial und brauche keine nachträgliche AI-Trennung beim Mastern) interessiert bin. Im Blick auf Preis und Verhalten denke ich eher nicht mehr. Das hat sich bis auf weiteres erledigt.
@defrigge Unmut ist da schon recht vorsichtig formuliert.
Inzwischen verzichte ich auf Produkte von Firmen, die
1. eine Abo-Masche probieren
2. netbasierte Aktivierungsmethoden (u. U. mit nach Hause Telefonieren) verwenden
3. DSGO-Einstellungen nicht transparent und abwählbar anbieten
Da ist jetzt auf meinem Studio-Rechner eine Menge übrig, was ich auf einem neuen Rechner nicht mehr installieren würde (inkl. iLok).
Wenn ich „Samples“ in Verbindung mit „Kontakt“ lese, klicke ich weiter.
Alles was ich nutze, muss problemlos und zeitlich unbegrenzt auf meinem Studio-Rechner und den beiden Live-Systemen nutzbar (Live ohne Internet-Zugriff).
@defrigge Müsste eher „Upzock“ statt Upgrade heissen!
Hatte mir Ozone 9 Adv zugelegt und Ende letzen Jahres auf 10 „upgezockded“ um dann festzustellen, dass das nicht mehr stand alone läuft….. hatte ich „überlesen“…. tja, selbst Schuld….
Und jetzt wieder so ein Upzock ohne „richtigen“ Mehrwert….. ne, kein Bock mehr.
9 und 10 bleibt auf der Platte wie es ist, fertig.
Bei NI war nach FM8 schluss, Saftladen !
Ich lasse die Version auch liegen. Für das Update mehr zu bezahlen, als ich beim Kauf bezahlt habe, ist wirklich komisch. Zumal ich nie mit Vocals arbeite und damit das neue Modul niemals benutzen werde. Die anderen beiden Module sprechen ich auch nicht an. Ohnehin habe ich in den letzten Jahren immer weniger Ozone eingesetzt und stattdessen zu Fabfilter gegriffen.
Ich erhalte aktuell in meinem izotope account 131 (!) sog. loyality offers“, sicherlich auch weil die meinen NI account gemerged haben . Natürlich ist das alles kompletter Unsinn. Insofern schadet die schlechte IT Umsetzung letztlich NI selbst, Instant Karma 😑
Habe selbst seit V9 keine Unterschiede in den Plugs (habe die großen Bundles) mehr hören oder wahrnehmen können. Die UI ist vielleicht etwas netter geworden, der Rest aber seit V 8/9 nahezu unverändert.
Life goes on 👍
146 „Loyalty Offers“ hier. Aber als MPS 3-Besitzer bekomme ich kein Upgrade mehr, sondern müsste ein Crossgrade kaufen, so wie jemand, der mal Nectar Elements im Sale für 29 EUR gekauft hat…
Ich war früher auch ein treuer NI User. Das hat sich geändert. NI = Business as usual…
Ich verstehe nicht ganz, warum Izotope seine Produkte so „pumpt“. Fabfilter überflutet jedenfalls seine Nutzer nicht, und scheint ja ökonomisch gut zu funktionieren.
Warum es hier keine Updatepolitik gibt und man alles neu kaufen muss versteht vermutlich keiner. Ich auch nicht! Die (höherpreisigen) Sachen sind wirklich gut, aber saftig im Preis. Ihr Produktportal könnten sie mal auf Vordermann bringen. Auch so dass man Sachen endgültig löschen kann.