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iZotope RX 12, Audio Repair- und Restaurations-Software

RX 12 - welche neuen Features gibt es?

1. Mai 2026
izotope rx12 software

iZotope RX 12, Audio Repair- und Restaurations-Software

Ab sofort bietet der Hersteller iZotope mit RX 12 eine neue Version seiner Audio Repair- und Restaurations-Software an. Was bietet iZotope RX 12 Neues?

iZotope RX 12

Grundsätzlich hilft euch iZotope RX 12 bei allen Problemen, die es im Zusammenhang mit Audiomaterial geben kann. Störgeräusche jeglicher Art lassen sich damit entfernen, fertig gemixte Songs wieder entmixen uvm.. Hier die Highlights der neuen Version, ein Testbericht der Software folgt zeitnah.

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izotope rx 12

Mit Scene Rebalance könnt ihr fertige Mixe mit RX 12 in die drei Bestandteile Musik, Dialog und Effekte aufteilen und diese in der Lautstärke anpassen. Dies bietet sich vor allem in der Postproduktion an.

Mit Hilfe von einzelnen Modulen wie Music Rebalance oder Dialogue Isolate könnt ihr fertige Signale mit Stems View aufteilen und die Tools von iZotope RX 12 direkt darauf anwenden. Das scheint ein richtiger Timesaver zu sein, denn die Bearbeitung bestimmte Elemente geht damit deutlich schneller von der Hand als bei vorherigen Versionen von RX.

Die Funktion Music Rebalance gibt es in RX bereits länger, jetzt arbeitet sie auf Wunsch aber auch in Echtzeit. Entsprechend könnt ihr die einzelnen Bestandteile Vocals, Bass oder Percussion nun in Echtzeit anpassen und müsst nicht auf das Offline-Rendering warten.

izotope rx 12

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Darüber hinaus bietet iZotope RX 12 viele kleine neue bzw. überarbeitete Tools, so u. a. De-bleed (Realtime), Breath Control, Trim Silence oder Dialogue Isolate. Nimmt man alles zusammen, macht iZotope mit der neuen RX 12-Version einen deutlichen Schritt nach vorne. Alle weiteren Informationen findet ihr hier.

Hier das offizielle Video zu RX 12:

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Mehr Informationen

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RX 12 ist in den drei Versionen Elements, Standard und Advanced erhältlich. Die Preise belaufen sich auf 105,- Euro (Element), 429,- Euro (Standard) und 1.349,- Euro (Advanced). Für Bestandskunden bietet iZotope vergünstigte Update-Preise an.

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Felix Thoma RED

Nach der klassischen musikalischen Früherziehung ging es übers Keyboard hin zum Klavier und diversen Bands, was am Ende sogar zur Finanzierung des Studiums gereicht hat. Danach hat mich das Schicksal in die Welt der Werbe- und Filmmusik verfrachtet - dieser bin ich heute noch treu!

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