iZotope RX8: Update der Audiorestaurations-Software

Die Qualität der neuen Version, die ich nun seit zwei Tagen nutze, ist m.E. schlicht atemberaubend.

Ein Beispiel: Zur Trennung von Bass, Drums, Vocals und Sonstigem (hauptsächlich Gitarren und Keys) habe ich bisher den Spezialisten XTrax von Audionamix benutzt (wurde auch in Amzona vor einiger Zeit besprochen), weil RX7 mir das nicht gut genug machte. Wegen der aufwändigen Berechnung des Audiomaterials zur Trennung der Instrumente musste man das Material in XTrax online hochladen und von leistugsfähigen Computern berechnen lassen, bevor man das Ergebnis dann wieder runtergeladen hat: das war umständlich erkaufte Qualität. RX8 macht das nun offline, in überschaubarer Zeit, auf einem normalen zeitgemäßen Rechner, und in noch besserer Qualität (laut Firma Ergbnis eines neuen „machine learning“ Ansatzes).

Auch die Reparaturfunktionen sind noch besser als bisher schon geworden, und zum Beispiel das nachträgliche Herausrechnen von störendem Hall funktioniert ebenfalls erstaunlich gut.

Ich bin stark beeindruckt von der neuen Fassung, die bei mir RX7 abgelöst hat!