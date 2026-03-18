Tool zur Analyse eurer Tracks

Auch wenn die Mutterfirma Native Instruments aktuell erneut in finanziellen Schwierigkeiten steckt, ist iZotope laut einer offiziellen Mitteilung davon nicht betroffen. Mit iZotope Tonal Balance 3 stellt das Unternehmen nun ein neues Plug-in vor.

iZotope Tonal Balance 3

Tonal Balance spielt vor allem in sehr dichten und vollen Mixes seine Vorteile aus, hat man damit doch einen guten Überblick über einen Track, bspw. ob dieser einen hohen Bassanteil verfügt, in den Höhen zu scharf oder sehr mittenlastig ist.

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In der neuen Version iZotope Tonal Balance 3 kommen nun einige neue Funktionen hinzu. Dazu gehört u. a. das Audio Capture System, das es erlaubt, Referenzsongs aus unterschiedlichsten Quellen zu analysieren und auf Wunsch als Referenz für die eigenen Tracks zu speichern. Hierfür setzt iZotope auf ein Desktop-Tool, das u. a. auch mit Streaming-Diensten kommunizieren kann.

Bei den Anzeigen gibt es ebenfalls Erweiterungen. So kann iZotope Tonal Balance 3 nun grafische Informationen zu Vocal Balance, Dynamik und Stereobreite ausgeben. Mit Leveled View gibt es dazu eine Möglichkeit, sich die Abweichungsstellen zu einer Referenz klar und direkt anzeigen zu lassen, um diese Stellen gezielt anzugehen und nachzusteuern. Passend dazu bietet das Plug-in nun einen Hybrid-EQ, so dass man direkt innerhalb des GUIs Anpassungen vornehmen kann. Weiterhin möglich ist aber die direkte Verbindung zu Ozone und Neutron, um bspw. auf deren Equalizer zuzugreifen.

Wie von anderen iZotope-Produkten bereits bekannt, bietet der Hersteller oftmals bestimmte Genre-Profile, bspw. EDM, Acoustic, Rock etc. Auch Tonal Balance 3 bietet solche so genannten Targets, bei denen ihr euch auf Wunsch Favoriten anlegen und speichern könnt.

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iZotope Tonal Balance 3 ist ab sofort zum Preis von 135,- Euro erhältlich. Das Upgrade kostet 99,- Euro.

Als Systemvoraussetzungen gibt der Hersteller Windows 10 (oder neuer) bzw. macOS 14.7 (oder neuer) an. Das Plug-in steht in den Formaten AAX, AU und VST3 zur Verfügung, dazu gibt es eine Standalone-Version. Zu Freischaltung ist ein iLok-Account notwendig.