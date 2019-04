iZotope übernimmt Exponential Audio Produktlinie

iZotope schluckt Reverb Spezialisten

Interessante News erreichen uns aus Cambridge (USA), der Heimat von iZotope. Das Unternehmen hat heute bekanntgegeben, dass sie die gesamte Produktlinie des Hall Spezialisten Exponential Audio gekauft haben, und ab jetzt Teil der Marke Izotope ist.

Exponential Audio hat in den letzten Jahren 9 erstklassige Hall Plugins veröffentlicht unter der Leitung von Michael Carnes. Bekannt wurde er vor allem für seine Arbeit als Entwickler an den legendären Lexicon Geräten. Dieses Wissen floss später auch in alle Exponential Audo Plugins, die bis heute gerne von Bedroom Produzenten wie auch Hollywood Composer benutzt werden.

Mit der Übernahme wird Michael Carnes ein offizieller Mitarbeiter der Firma und arbeitet gemeinsam mit dem iZotope Team an neuen Produkten. In einem zurzeit nicht mehr verfügbaren Video erklärte Mark Ethier (CEO von iZotope), dass die Firma bisher keine Hall Plugins führe und dies im Portfolio fehle. Mit dem Zusammenschluss bekommt man nun bereits etablierte Plugins ins Sortiment und kann an neuen Projekten arbeiten.

Neben den neuen Posten innerhalb der Firma, gibt es auch wichtige Informationen für die Kunden von Exponential Audio. So sollen sie diesen Link benutzen und ein neues Password für die Email Adresse auswählen, mit der man die EA Produkte gekauft hat. Anschließend erhält man Zugriff auf seine Plugins. Diese werden außer M7 Control weiterhin von iZotope mit regelmäßigen Updates gepflegt.

iZotope feiert diesen Zugang auch und gibt 30% Rabatt auf allen Exponential Audio Plugins und Bundles bis zum 9. Mai 2019. Es wird sicherlich sehr spannend sein wie diese beiden innovativen Software Firmen in Zukunft zusammenarbeiten werden. Womöglich werden wir in naher Zukunft erste Hall Plugins der Marke iZotope sehen, die den Markt aufmischen werden, wie einst die Mastering und Mixing Produkte. Bin sehr neugierig auf die ersten Resultate.