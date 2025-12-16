J. Rockett Audio Designs AQUEOUS Chorus, Effektpedal

Analoger Chorus mit eigenem Preamp und Tilt EQ

Mit dem J. Rockett Audio Designs AQUEOUS Chorus stellt die Edel-Pedal-Schmiede ein neues Modulationspedal vor. Das Pedal verbindet klassische Chorus-Sounds mit modernen Texturen und richtet sich an Gitarristen, die Vintage-Charakter nicht gegen Flexibilität eintauschen wollen. Ziel war es, bekannte Sounds neu zu denken und gleichzeitig Spielgefühl und Dynamik stärker in den Fokus zu rücken.

Der J. Rockett Audio Designs AQUEOUS Chorus

Der AQUEOUS ist ein Chorus- und Vibe-Pedal, das klanglich zwischen warmem, analogem Bucket-Brigade-Chorus der 1970er-Jahre und klaren, „wässrigen“ Modulationssounds angesiedelt ist. Das Klangbild reicht von subtiler Bewegung bis hin zu ausgeprägten, fast rotierenden Vibe-Effekten und soll dabei stets transparent und tief bleiben. Beim AQUEOUS hat J. Rockett Audio Designs besonders darauf geachtet, Dynamik und Feel eines richtig guten Vintage Chorus wieder zurückzubringen, was bei modernen Chorus-Designs für den Geschmack von J. Rockett wohl oft eher etwas stiefmütterlich behandelt wird. Hierfür gibt es im AQUEOUS eine dezidierte Preamp Stage, für die extra Portion „Amp-like“ Feeling.

Neben Speed und Depth zur Feinjustierung der Modulation gibt es einen Mix Regler, um den Effektanteil stufenlos mit dem trockenen Signal zu mischen. Ist der Mix Regler voll aufgedreht, gibt es einen „Vibe-only“ Modus. In Kombination mit dem integrierten Preamp entsteht ein sehr dynamisches Spielgefühl, da der Preamp Pegelverluste kompensiert (das sogenannte Makeup-Gain) und dem Signal zusätzliche Präsenz und Ansprache verleiht.

Als klangliches Kontrollzentrum fungiert der Tilt-EQ. Er greift ausschließlich auf das Effektsignal zu und verschiebt mit einer einzigen Einstellung die Balance zwischen Bass und Höhen. Drehungen nach rechts betonen Höhen und reduzieren Bassanteile für einen modernen, offenen Sound, nach links wird der Klang dunkler und wärmer.

Neben einem True Bypass verfügt das Pedal an der Stirnseite über Mono In- und Out-Buchsen. Das robuste Metallgehäuse im Vintage-Look ist handgefertigt in Kalifornien und für den dauerhaften Einsatz auf dem Pedalboard ausgelegt.

Preis und Verfügbarkeit

Leider ist das Pedal bei Thomann noch nicht erhältlich, man sollte allerdings die Augen offen halten, und sich so lange bei den anderen J. Rockett Audio Designs Pedalen umsehen.