ANZEIGE
ANZEIGE

Jackson 50th Anniversary Adrian Smith SC1, Signature Gitarre

Auch Adrain Smith bekommt ein neues Signature-Modell zum 50. Jubiläium

3. Dezember 2025
Jackson 50th Anniversary Adrian Smith SC1

Jackson 50th Anniversary Adrian Smith SC1

Auch Adrian Smith gehört zu den prägendsten Gitarristen des Heavy Metal, und pünktlich zum 50-jährigen Jubiläum von Iron Maiden erscheint neben den Modellen der anderen Bandmitglieder auch eine Neuauflage seines bekannten SC1-Modells. Die Jackson 50th Anniversary Adrian Smith SC1.

Affiliate Links
Jackson LTD 50th Adrian Smith Pro SW
Jackson LTD 50th Adrian Smith Pro SW Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
1.629,00€ Thomann

Die Jackson 50th Anniversary Adrian Smith SC1

Der Korpus der 50th Anniversary SC1 besteht aus einem Erle-Body im klassischen San-Dimas-Stil. Der geschraubte quartersawn Ahornhals mit Graphitverstärkung liefert verstärkte Stabilität, besonders für Touring-Bedingungen. Die Rückseite ist mit einem handgeriebenen Urethanfinish veredelt, das eine angenehm trockene und schnelle Oberfläche bietet. Ein 12″–16″ Compound-Radius und 22 Jumbo-Bünde auf dem Ahorn-Griffbrett sorgen für modernes Feel.

ANZEIGE

Jackson 50th Anniversary Iron Maiden Adrian Smith SC1 Rückseite

Die Hardware ist auf maximale Verlässlichkeit ausgelegt: Das Floyd Rose FRT-O2000 Double-Locking Tremolo mit Feinstimmern und Floyd Rose Klemmsattel aus der Serie 1000 hält die Stimmung auch bei härtesten Einsätzen stabil. Dazu gibt es Jackson Sealed Die-Cast Mechaniken. Optisch setzt das Signature-Modell auf ein Snow-White-Finish, schwarzes Pickguard und dunkle Hardware.

ANZEIGE

Jackson 50th Anniversary Iron Maiden Adrian Smith SC1 Pickups

Die HSS-Bestückung eröffnet umfangreiche Klangoptionen. Der DiMarzio Super Distortion im Steg erzeugt durchsetzungsstarke Rock- und Metal-Sounds, während die beiden Samarium Cobalt Noiseless Singlecoils klassische Strat-Transparenz mit der Abwesenheit von nervigem Single-Coil Brummen verbinden. Mit einem 5-Wege-Schalter, Volume und Tone lassen sich die verschiedenen Sounds der Gitarre einstellen.

Preis und Verfügbarkeit

Die Jackson 50th Anniversary Iron Maiden Adrian Smith SC1 kostet bei Thomann 1.629,- Euro und wird in kurzer Zeit lieferbar sein.

ANZEIGE

Preis

  • 1.629,-

Links

ANZEIGE
Affiliate Links
Jackson LTD 50th Adrian Smith Pro SW
Jackson LTD 50th Adrian Smith Pro SW Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
1.629,00€ Thomann
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
Making of: Iron Maiden, The Number of the Beast

Making of: Iron Maiden, The Number of the Beast

16.02.2020 |11
Steve Harris, Iron Maiden: Seine Bässe, seine Musik

Steve Harris, Iron Maiden: Seine Bässe, seine Musik

26.07.2015 |5
Test: Jackson American Series Virtuoso, E-Gitarre

Test: Jackson American Series Virtuoso, E-Gitarre

25.11.2025 |0
Jackson Pro Plus Misha Mansoor Juggernaut ET7, Signature Gitarre

Jackson Pro Plus Misha Mansoor Juggernaut ET7, Signature Gitarre

21.11.2025 |3
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

Ähnliche Artikel
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X