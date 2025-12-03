Jackson 50th Anniversary Adrian Smith SC1, Signature Gitarre

Auch Adrain Smith bekommt ein neues Signature-Modell zum 50. Jubiläium

Auch Adrian Smith gehört zu den prägendsten Gitarristen des Heavy Metal, und pünktlich zum 50-jährigen Jubiläum von Iron Maiden erscheint neben den Modellen der anderen Bandmitglieder auch eine Neuauflage seines bekannten SC1-Modells. Die Jackson 50th Anniversary Adrian Smith SC1.

Die Jackson 50th Anniversary Adrian Smith SC1

Der Korpus der 50th Anniversary SC1 besteht aus einem Erle-Body im klassischen San-Dimas-Stil. Der geschraubte quartersawn Ahornhals mit Graphitverstärkung liefert verstärkte Stabilität, besonders für Touring-Bedingungen. Die Rückseite ist mit einem handgeriebenen Urethanfinish veredelt, das eine angenehm trockene und schnelle Oberfläche bietet. Ein 12″–16″ Compound-Radius und 22 Jumbo-Bünde auf dem Ahorn-Griffbrett sorgen für modernes Feel.

Die Hardware ist auf maximale Verlässlichkeit ausgelegt: Das Floyd Rose FRT-O2000 Double-Locking Tremolo mit Feinstimmern und Floyd Rose Klemmsattel aus der Serie 1000 hält die Stimmung auch bei härtesten Einsätzen stabil. Dazu gibt es Jackson Sealed Die-Cast Mechaniken. Optisch setzt das Signature-Modell auf ein Snow-White-Finish, schwarzes Pickguard und dunkle Hardware.

Die HSS-Bestückung eröffnet umfangreiche Klangoptionen. Der DiMarzio Super Distortion im Steg erzeugt durchsetzungsstarke Rock- und Metal-Sounds, während die beiden Samarium Cobalt Noiseless Singlecoils klassische Strat-Transparenz mit der Abwesenheit von nervigem Single-Coil Brummen verbinden. Mit einem 5-Wege-Schalter, Volume und Tone lassen sich die verschiedenen Sounds der Gitarre einstellen.

Preis und Verfügbarkeit

Die Jackson 50th Anniversary Iron Maiden Adrian Smith SC1 kostet bei Thomann 1.629,- Euro und wird in kurzer Zeit lieferbar sein.