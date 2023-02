Jackson Audio bringt New Wave Chorus / Vibrato Pedal

Jackson Audio veröffentlicht Stereo-Chorus Pedal

Das New Wave von Jackson Audio ist ein Chorus-Pedal für die Connaisseurs unter den Modulationsliebhabern – zumindest wird das gute Stück so vermarktet. Ich muss zugeben, zu der Fraktion zu gehören, die an der Gitarre allerhöchstens mal einen Phaser anwirft oder einen leichten Tremolo und ansonsten einen weiten Bogen um Chorus, Vibrato und Flanger macht. Aber ein bisschen schwach macht das New Wave sogar mich. Mit dem von Mark Lettieri entworfenen Pedal kann man die reichhaltigen Klänge von 80er-Jahre-Hymnen, die einst als „guilty pleasures“ galten, erkunden und tief in sie eintauchen.

369,00 €

Obwohl die Kernschaltung digital ist, enthält dieses Pedal auch analoge MN3007 BBD-Chips, die intern mit 15 V arbeiten – kennt man von den klassischen 80er-Jahre-Geräten. Das Innenleben des Pedals enthält einen digitalen Mikroprozessor, der eine großartige Kontrolle über die analoge Schaltung und eine unübertroffene Wellenformgenauigkeit bietet – und das wiederum haben so, meines Wissens nach, bislang nur Chase Bliss Audio gemacht. Darüber hinaus bietet das New Wave Onboard-Presets und MIDI-Konnektivität, wodurch es sich für Gitarristen, Bassisten, Synthesizer und Keyboarder eignet.

Das Pedal enthält sieben Presets, die ein ordentliches Toolset für deine Musik bieten. Zu diesen Presets gehören 70s, 80s, Rack, Vibrato, Rotary, Harmonic und User Control. Der New Wave verfügt außerdem über fünf digital gesteuerte LFO-Schwingungsformen: Sinus, Dreieck, Rechteck und zwei benutzerdefinierte harmonische Formen, die vom ARP Solina String Ensemble Synthesizer inspiriert sind. Wenn du auf der Suche nach großen Chorusschwingungen bist, bietet der New Wave eine Phase/Ratio-Funktion, die die Phasenausrichtung der beiden Kanäle von 0 bis 180 Grad phasenverschoben ändert. Was wiederum durchaus sinnvoll ist, wenn man das gute Stück im Studio verwenden und seine Sounds ganz genau einpendeln will. Das letzte Mal, dass ich ein Vibrato-/Chorus-Pedal unterm Fuß hatte, das etwas in mir ausgelöst hat, war das Broken Vinyl. Vielleicht kann man hier ja mal reinschnuppern!

Der Jackson New Wave ist also wie alles von Jackson Audio hochwertig verbaut und ein hyperflexibles Chorus-Pedal, das mit einem stolzen Preis von $ 299 / £ 325 auf den Markt kommt. Seine beeindruckenden Funktionen und Sounds machen es jedoch zu einer lohnenden Investition für alle, die Wert auf hochwertige Modulation legen.