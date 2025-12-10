Jackson Pro Chris Broderick, Signature Gitarren

neue Jackson 6- und 7-Saiter für den In Flames-Gitarristen

Mit der Jackson Pro Chris Broderick wird der In Flames-Gitarrist mit einem weiteren Signature Instrument gekürt. Die Gitarre ist mit sechs oder sieben Saiten verfügbar und spricht ganz klar die Sprache Metal!

Affiliate Links Jackson Pro Chris Broderick SL6 FR FM Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 1.269,00€ Jackson Pro Chris Broderick SL7 FR FM Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 1.379,00€

Die Jackson Pro Chris Broderick

Chris Broderick zählt zu den präzisesten Gitarristen, die der moderne Metal hervorgebracht hat. Ob bei Megadeth, Act of Defiance oder aktuell In Flames – sein Spiel steht für technische Perfektion, ausgefeilte Riffs und detailverliebte Melodien. Die Jackson Pro Chris Broderick Gitarren wurden deshalb von Grund auf als Performance-Werkzeug für anspruchsvolle Gitarristen entwickelt und sind in einer sechs- und einer siebensaitigen Version erhältlich.

ANZEIGE

Der Mahagonikorpus mit gewölbter Flamed-Maple-Decke bildet die Basis, während der dreiteilige Ahornhals im klassischen Jackson-Through-Body-Design bei 25.5″ Mensur für maximale Stabilität und Sustain sorgen soll. Ein geschäfteter Scarf-Joint, Graphitverstärkungen und das eingefasste Ebenholzgriffbrett mit 24 Jumbo-Edelstahlbünden ergeben ein kompromisslos komfortables Setup für schnelle Läufe, weite Bendings und technisch komplexes Spiel.

Mit Premium-Hardware wie das Gotoh 1996T Double-Locking-Tremolo, die Jackson Locking Strap Buttons und geschlossene Jackson Druckgussmechaniken spricht die Gitarre eine professionelle Sprache. Optisch präsentiert sich sie sich in edlem Transparent Black, inklusive passender Reverse-AT-1 Kopfplatte und schwarzer Hardware.

ANZEIGE

Klanglich deckt dieses Instrument das gesamte Spektrum moderner Metalproduktionen ab. Die direkt im Body eingesetzten DiMarzio CB6 Humbucker an Hals und Steg sind gemeinsam mit Chris Broderick entwickelt worden und liefern druckvolle High-Gain-Sounds mit klar definierten Obertönen und einem präzisen Attack. Dank Push/Pull-Split im Volume-Regler stehen zusätzliche Singlecoil-Farben bereit. Der Tone-Regler kann per Push/Pull komplett aus dem Signalweg genommen werden. Mit dem 3-Way Toggle lassen sich die Pickups flexibel kombinieren, während ein TESI-Button aggressive Stotter-Effekte ermöglicht.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Preis und Verfügbarkeit

Als 6-Saiter Instrument kostet die Jackson Pro Plus Chris Broderick bei Thomann 1.269,- Euro, für die siebensaitige Variante werden 1.379,- Euro fällig. Die Gitarren kommen im Hartschalenkoffer und sind sofort verfügbar.