Jackson Pro Corey Beaulieu KV6Q und KV7Q, Signature Gitarren

Signature Gitarre als 6- oder 7-Saiter

Mit der Jackson Pro Corey Beaulieu bekommt die Signature Gitarre vom Trivium Lead-Gitarristen ein fettes Update.

Die Jackson Pro Corey Beaulieu

Jackson erweitert sein Signature-Portfolio um die Pro Series Signature Corey Beaulieu King V, ein Modell, das auf der etablierten Pro-Series-Plattform basiert und in zwei Varianten erhältlich ist. Obwohl die Gitarre in der mittleren Preisklasse angesiedelt ist, bietet sie eine Ausstattung, die auf ein professionelles Einsatzgebiet ausgerichtet ist. Mit der KV6Q und KV7Q ist sie sowohl in sechssaitiger als auch siebensaitiger Ausführung erhältlich.

Optisch orientiert sich das Instrument am klassischen King-V-Design, das im Vergleich zu traditionellen V-Formen kantiger ausfällt. Der Korpus besteht aus Mahagoni mit einer Decke aus Wölkchenahornfurnier. Ein Ahornhals sowie ein Ebenholzgriffbrett sorgen für definierten Ton und zuverlässiges Schwingungsverhalten. Beide Modelle (die siebensaitige KV7Q mit reversed Headstock) verfügen über eine 25,5″-Mensur, einen Compound-Radius von 12″ bis 16″ sowie 24 Jumbo-Bünde.

Die Hardware ist vollständig in Schwarz gehalten und umfasst Jackson Die-Cast-Mechaniken sowie ein Floyd Rose 1000 Double-Locking Tremolo, das auch bei intensiver Nutzung für hohe Stimmstabilität sorgt. Eine Besonderheit stellen die verbauten Seymour Duncan Corey Beaulieu Damocles Pickups dar. Dabei haben wir es mit zwei aktiven Humbucker zu tun, die für hohe Ausgangsleistung und präzise Ansprache im High-Gain-Bereich ausgelegt sind. Sie eignen sich besonders für moderne Metal-Spielweisen. Die Klangregelung erfolgt über einen Dreiweg-Schalter sowie je einen Master-Volume- und Master-Tone-Regler.

Preis und Verfügbarkeit

Die Jackson Pro Corey Beaulieu sind theoretisch direkt verfügbar, wobei die KV6Q bei Thomann mit nur 1.399,- Euro zu Buche schlägt. Hier gibt es allerdings eine kleine Wartezeit. Die KV7Q kostet 1.499,- Euro und ist direkt lieferbar.