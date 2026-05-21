ANZEIGE
ANZEIGE

Jackson Pro MM Juggernaut ET8, Signature Gitarre

Djent-Träume werden wahr

21. Mai 2026
Jackson Pro MM Juggernaut ET8

Jackson Pro MM Juggernaut ET8

Mit der Jackson Pro MM Juggernaut ET8 präsentiert Jackson das nächste Signature-Modell für den Periphery Gitarristen Misha Mansoor. Diesmal bekommen wir eine 8-Saiter Gitarre, die erstmals mit einer EverTune ausgestattet ist.

Die Jackson Pro MM Juggernaut ET8

Misha Mansoor, Gitarrist und Mitbegründer der Progressive-Metal-Band Periphery steht für technische Perfektion und innovative Soundscapes. Die Jackson Pro Plus Series Limited Edition Signature Misha Mansoor Juggernaut ET8 ist dabei der neueste Streich und sein erstes 8-String Signature-Instrument.

ANZEIGE

Jackson Pro MM Juggernaut ET8 Nahaufnahme

Das Highlight der Juggernaut ET8 ist definitiv die EverTune Bridge. Spieler von 8-saitigen Gitarren wissen, dass gerade bei diesen Instrumenten im tiefen Stimmungsbereich Intonation und Stimmstabilität eine Herausforderung sind. Es dürfte also viele freuen, dass dank der EverTune Bridge sogar die tiefe F#-Saite tight und punchy bleibt.

Die im konturierten Juggernaut-Design gefertigte Gitarre besitzt einen Pappel-Korpus sowie einen geschraubten und mit Graphit verstärkten Hals aus karamellisiertem Ahorn mit geöltem Finish und abgerundetem Halsfuß. Das Ebenholzgriffbrett hat einen 20″-Radius mit 24 Jumbo-Edelstahlbünden, abgerundeten Kanten und versetzten Punkt-Inlays. Die 27″-Mensur ist perfekt für tiefe Stimmungen, während Luminlay Side Dots die Orientierung im Dunkeln erleichtern.

Jackson Pro MM Juggernaut ET8 Vollansicht 2

Als Hardware kommt bei der Jackson Pro MM Juggernaut ET8 zum ersten Mal die erwähnte EverTune F8 Brücke zum Einsatz sowie hauseigene Die-Cast Locking Mechaniken und Dunlop Dual-Locking Gurtpins.

ANZEIGE

Die beiden kraftvollen Jackson MM1 Tonabnehmer sind in akribischer Zusammenarbeit mit Mansoor entstanden. Dank ihrer offenen Bauweise liefern sie neben ihrer hohen Dynamikeigenschaften ausgeprägte Höhen, die den Pick Attack fördern. Ein 5-Wege-Wahlschalter, ein Volume-Regler sowie ein Tone-Regler mit Push/Pull-Funktion ermöglichen vielseitige Klangvarianten.

 

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Preis und Verfügbarkeit

Die Jackson Pro MM Juggernaut ET8 im Nardo Gray Finish stellt ein ordentliches Kraftpaket mit 8 Saiten dar. Bei Thomann kostet sie 1.819,- Euro.

ANZEIGE
Affiliate Links
Jackson Pro MM Jugg ET8 Nardo Gray
Jackson Pro MM Jugg ET8 Nardo Gray Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
1.819,00€ Thomann

Links

ANZEIGE
Affiliate Links
Jackson Pro MM Jugg ET8 Nardo Gray
Jackson Pro MM Jugg ET8 Nardo Gray Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
1.819,00€ Thomann
Über den Autor
Profilbild

Matze Franz RED

Mit Lenny Kravitz und Coldplay aufgewachsen und dann zum Jazz gefunden. Bachelor und Master Studium Jazz Gitarre in Würzburg und Mannheim. Danach den Fokus wieder auf die Musik gelegt, mit der ich groß geworden bin und jetzt als Live- und Studio-Gitarrist mit allen möglichen deutschen Pop-Acts unterwegs. Ich habe mit ClockClock, LEA, Laith Al-Deen, Lotte, Marie Bothmer, Bengio, Tiemo Hauer und vielen weiteren Künstler*innen und Bands zusammengearbeitet. Große Momente in meiner Karriere ...

Profil ansehen
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
Jackson Pro Plus Pure Metal, E-Gitarren

Jackson Pro Plus Pure Metal, E-Gitarren

23.02.2026 |0
Test: Jackson American Series Virtuoso, E-Gitarre

Test: Jackson American Series Virtuoso, E-Gitarre

25.11.2025 |0
Jackson Pro Plus Misha Mansoor Juggernaut ET7, Signature Gitarre

Jackson Pro Plus Misha Mansoor Juggernaut ET7, Signature Gitarre

21.11.2025 |3
Neural DSP Archetype: Misha Mansoor X, E-Gitarren-Software

Neural DSP Archetype: Misha Mansoor X, E-Gitarren-Software

09.12.2025 |3
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X