Djent-Träume werden wahr

Mit der Jackson Pro MM Juggernaut ET8 präsentiert Jackson das nächste Signature-Modell für den Periphery Gitarristen Misha Mansoor. Diesmal bekommen wir eine 8-Saiter Gitarre, die erstmals mit einer EverTune ausgestattet ist.

Die Jackson Pro MM Juggernaut ET8

Misha Mansoor, Gitarrist und Mitbegründer der Progressive-Metal-Band Periphery steht für technische Perfektion und innovative Soundscapes. Die Jackson Pro Plus Series Limited Edition Signature Misha Mansoor Juggernaut ET8 ist dabei der neueste Streich und sein erstes 8-String Signature-Instrument.

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Das Highlight der Juggernaut ET8 ist definitiv die EverTune Bridge. Spieler von 8-saitigen Gitarren wissen, dass gerade bei diesen Instrumenten im tiefen Stimmungsbereich Intonation und Stimmstabilität eine Herausforderung sind. Es dürfte also viele freuen, dass dank der EverTune Bridge sogar die tiefe F#-Saite tight und punchy bleibt.

Die im konturierten Juggernaut-Design gefertigte Gitarre besitzt einen Pappel-Korpus sowie einen geschraubten und mit Graphit verstärkten Hals aus karamellisiertem Ahorn mit geöltem Finish und abgerundetem Halsfuß. Das Ebenholzgriffbrett hat einen 20″-Radius mit 24 Jumbo-Edelstahlbünden, abgerundeten Kanten und versetzten Punkt-Inlays. Die 27″-Mensur ist perfekt für tiefe Stimmungen, während Luminlay Side Dots die Orientierung im Dunkeln erleichtern.

Als Hardware kommt bei der Jackson Pro MM Juggernaut ET8 zum ersten Mal die erwähnte EverTune F8 Brücke zum Einsatz sowie hauseigene Die-Cast Locking Mechaniken und Dunlop Dual-Locking Gurtpins.

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Die beiden kraftvollen Jackson MM1 Tonabnehmer sind in akribischer Zusammenarbeit mit Mansoor entstanden. Dank ihrer offenen Bauweise liefern sie neben ihrer hohen Dynamikeigenschaften ausgeprägte Höhen, die den Pick Attack fördern. Ein 5-Wege-Wahlschalter, ein Volume-Regler sowie ein Tone-Regler mit Push/Pull-Funktion ermöglichen vielseitige Klangvarianten.

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Preis und Verfügbarkeit

Die Jackson Pro MM Juggernaut ET8 im Nardo Gray Finish stellt ein ordentliches Kraftpaket mit 8 Saiten dar. Bei Thomann kostet sie 1.819,- Euro.