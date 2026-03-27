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Jackson Pro Plus Christian Andreu RR24, Signature-Gitarre

Neues Signature-Modell für den Gojira Gitarristen

27. März 2026
Jackson Pro Plus Christian Andreu RR24

Jackson Pro Plus Christian Andreu RR24

Mit der Jackson Pro Plus Christian Andreu RR24 erscheint ein neues Signature-Modell für den Gojira Gitarristen. Die Gitarre, die auf der Jackson Rhoads aufbaut, ist im höheren Preissegment angesiedelt und liefert mit EverTune Bridge und Fishman Fluence Modern Humbucker alles, was ein moderner Metal-Gitarrist für kraftstrotzende Sounds braucht.

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1.919,00€ Thomann

Die Jackson Pro Plus Christian Andreu RR24

Christian Andreu prägt mit seiner Band Gojira seit Jahren den modernen Metal. Kein Wunder also, dass er nun mit der Jackson Pro Plus Christian Andreu RR24 eine neue Signature-Axt auf den Leib geschneidert bekommen hat.

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Jackson Pro Plus Christian Andreu RR24

Das Fundament der Jackson Pro Plus Christian Andreu RR24 bildet eine durchgehende, dreiteilige Ahornhals-Konstruktion, die für zusätzliche Stabilität mit Graphit verstärkt ist. Basierend auf der Jackson Rhoads sind seitliche Korpusflügel aus Erle angefügt. Die Gitarre kommt in einem edlen schwarzen Hochglanzfinish mit weißen Streifen an den Rändern. Das Ebenholzgriffbrett verfügt über einen Compound-Radius von 12″ bis 16″ und ist mit 24 Jumbo-Edelstahlbünden bestückt, zwischen denen markante Ghost Fin Inlays eingefasst sind. An den Seiten des Halses gibt es Luminlay Dots für bessere Orientierung in dunklen Umgebungen.

Christian Andreu auf der Bühne

Die Gitarre ist mit der EverTune F6 Bridge ausgestattet, die erstmals auf einem RR-Modell zum Einsatz kommt und eine perfekte Intonation unter allen Bedingungen garantieren soll, egal wie hart der Einsatz auf der Bühne ist. Für die Klangübertragung sorgt ein einzelner Fishman Fluence Modern Humbucker in der Stegposition. Über einen 3-Wege-Mini-Toggle lassen sich drei verschiedene Voicings abrufen. Schwarze Jackson Sealed-Locking-Mechaniken runden die hochwertige Hardware-Ausstattung ab.

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Preis und Verfügbarkeit

Die Jackson Pro Plus Christian Andreu RR24 kommt mit Jackson Jackson RR Foam Core Case und kostet bei Thomann 1.919,- Euro.

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Über den Autor
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Matze Franz RED

Mit Lenny Kravitz und Coldplay aufgewachsen und dann zum Jazz gefunden. Bachelor und Master Studium Jazz Gitarre in Würzburg und Mannheim. Danach den Fokus wieder auf die Musik gelegt, mit der ich groß geworden bin und jetzt als Live- und Studio-Gitarrist mit allen möglichen deutschen Pop-Acts unterwegs. Ich habe mit ClockClock, LEA, Laith Al-Deen, Lotte, Marie Bothmer, Bengio, Tiemo Hauer und vielen weiteren Künstler*innen und Bands zusammengearbeitet. Große Momente in meiner Karriere ...

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