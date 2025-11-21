ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE

Jackson Pro Plus Misha Mansoor Juggernaut ET7, Signature Gitarre

Neues Signature Modell für den Periphery Gitarristen

21. November 2025
Jackson Pro Plus Misha Mansoor Juggernaut ET7

Jackson Pro Plus Misha Mansoor Juggernaut ET7

Die Jackson Pro Plus Misha Mansoor Juggernaut ET7 ist die neueste Addition zur Signature Linie des Periphery Gitarristen Misha Mansoor. Dieses Mal gibt es eine 7-Saiter in Metallic-Schwarz, mit langer Mensur anderen Feinheiten.

Affiliate Links
Jackson Pro MM JUGG ET7 MET BLK
Jackson Pro MM JUGG ET7 MET BLK Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
1.689,00€ Thomann

Die Jackson Pro Plus Misha Mansoor Juggernaut ET7

Die neue ET7 ist Teil der Juggernaut-Serie und kommt daher im konturierten Double-Cut-Format. Der Pappel-Korpus bildet dabei das leichte, resonante Fundament des Instruments. Der geschraubte Hals samt Ölfinish auf der Rückseite ist aus karamellisiertem Ahorn, verstärkt durch Graphitstäbe, für höhere Stabilität, verbesserte Resonanz und ein warmes, ausgewogenes Klangverhalten.

ANZEIGE
Jackson Pro Plus Misha Mansoor Juggernaut ET7 Frontseite

Frontseite

Ebenholzgriffbrett, 20″-Radius, 24 Jumbo-Edelstahlbünde und abgerundete Kanten bieten eine moderne Spielfläche für High-Speed-Spieler. Dazu kommen versetzte Positionsmarker und Luminlay® Side Dots, die selbst auf dunklen Bühnen für Orientierung sorgen. Die leicht verlängerte Mensur mit 26,5″ hebt die Jackson Pro Plus Misha Mansoor Juggernaut ET7 von den anderen Modellen der Serie ab.

Die verbaute EverTune® F7 Bridge hält die Intonation auf der gesamten Griffbrettlänge konstant, auch bei tiefen Drop-Tunings und unabhängig davon, wie stark Temperatur und Luftfeuchtigkeit schwanken. Hauseigene Jackson-Druckgussmechaniken, Dunlop Dual-Locking Gurtknöpfe und ein Metallic-Black-Finish inklusive passender 4+3 Kopfplatte machen die ET7 zu einem roadtauglichen Profi-Instrument.

Jackson Pro Plus Misha Mansoor Juggernaut ET7 Rückseite

Rückseite

Auch die Elektronik zeigt, wie detailverliebt Mansoor und Jackson an dieses Modell herangegangen sind. Die offenen, direkt montierten Jackson MM1 Humbucker wurden speziell entwickelt, um einen breiten, dynamischen Ton mit hoher Präsenz zu liefern. Selbst bei aggressivem Spiel bleibt der Sound klar definiert. Ein 5-Wege-Schalter, ein Volume-Regler und ein Tone-Regler mit Push/Pull-Funktion ermöglichen vielseitige Klangvarianten.

ANZEIGE

 

Preis und Verfügbarkeit

Die Gitarre kommt mit GigBag und ist bei Thomann für 1.689,- Euro bestellbar. Allerdings ist sie wohl erst im August nächstes Jahr lieferbar.

 

 

ANZEIGE

Preis

  • 1.689,-

Links

ANZEIGE
Affiliate Links
Jackson Pro MM JUGG ET7 MET BLK
Jackson Pro MM JUGG ET7 MET BLK Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
1.689,00€ Thomann
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
TEST: Peavey invective.112, Combo Amp

TEST: Peavey invective.112, Combo Amp

30.09.2025 |0
Test: Peavey Invective MH, Gitarrenverstärker

Test: Peavey Invective MH, Gitarrenverstärker

04.05.2021 |0
Test: Jackson PRO PLUS Solist SLA3, E-Gitarre

Test: Jackson PRO PLUS Solist SLA3, E-Gitarre

28.11.2023 |0
Jackson Pro Corey Beaulieu KV6Q und KV7Q, Signature Gitarren

Jackson Pro Corey Beaulieu KV6Q und KV7Q, Signature Gitarren

14.11.2025 |0
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN
  1. Profilbild
    tenderboy

    Find ich interessant, dass die Leute so auf ein *resonante Fundament des Instruments“ und des Halses stehen.
    Es ist fast so, als ob man ja nicht zu viel Sustain haben möchte beim verstärkten Instrument.

    2. Mehr anzeigen
Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

Ähnliche Artikel
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X