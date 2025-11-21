Jackson Pro Plus Misha Mansoor Juggernaut ET7, Signature Gitarre

Neues Signature Modell für den Periphery Gitarristen

Die Jackson Pro Plus Misha Mansoor Juggernaut ET7 ist die neueste Addition zur Signature Linie des Periphery Gitarristen Misha Mansoor. Dieses Mal gibt es eine 7-Saiter in Metallic-Schwarz, mit langer Mensur anderen Feinheiten.

Die Jackson Pro Plus Misha Mansoor Juggernaut ET7

Die neue ET7 ist Teil der Juggernaut-Serie und kommt daher im konturierten Double-Cut-Format. Der Pappel-Korpus bildet dabei das leichte, resonante Fundament des Instruments. Der geschraubte Hals samt Ölfinish auf der Rückseite ist aus karamellisiertem Ahorn, verstärkt durch Graphitstäbe, für höhere Stabilität, verbesserte Resonanz und ein warmes, ausgewogenes Klangverhalten.

Ebenholzgriffbrett, 20″-Radius, 24 Jumbo-Edelstahlbünde und abgerundete Kanten bieten eine moderne Spielfläche für High-Speed-Spieler. Dazu kommen versetzte Positionsmarker und Luminlay® Side Dots, die selbst auf dunklen Bühnen für Orientierung sorgen. Die leicht verlängerte Mensur mit 26,5″ hebt die Jackson Pro Plus Misha Mansoor Juggernaut ET7 von den anderen Modellen der Serie ab.

Die verbaute EverTune® F7 Bridge hält die Intonation auf der gesamten Griffbrettlänge konstant, auch bei tiefen Drop-Tunings und unabhängig davon, wie stark Temperatur und Luftfeuchtigkeit schwanken. Hauseigene Jackson-Druckgussmechaniken, Dunlop Dual-Locking Gurtknöpfe und ein Metallic-Black-Finish inklusive passender 4+3 Kopfplatte machen die ET7 zu einem roadtauglichen Profi-Instrument.

Auch die Elektronik zeigt, wie detailverliebt Mansoor und Jackson an dieses Modell herangegangen sind. Die offenen, direkt montierten Jackson MM1 Humbucker wurden speziell entwickelt, um einen breiten, dynamischen Ton mit hoher Präsenz zu liefern. Selbst bei aggressivem Spiel bleibt der Sound klar definiert. Ein 5-Wege-Schalter, ein Volume-Regler und ein Tone-Regler mit Push/Pull-Funktion ermöglichen vielseitige Klangvarianten.

Preis und Verfügbarkeit

Die Gitarre kommt mit GigBag und ist bei Thomann für 1.689,- Euro bestellbar. Allerdings ist sie wohl erst im August nächstes Jahr lieferbar.