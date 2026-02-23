ANZEIGE
Jackson Pro Plus Pure Metal, E-Gitarren

Pure Metal-Power in Stealth Black

23. Februar 2026
Jackson Pro Plus Pure Metal

Jackson Pro Plus Pure Metal

Jetzt wird’s dunkel! Jackson präsentiert die Jackson Pro Plus Pure Metal Limited Edition. Mit der Limited Edition Soloist SL1A, der Limited Edition Rhoads RR1A sowie der Limited Edition Kelly KE1A wird eine Serie von Gitarren eingeführt, die den Stealth-Look auf die Spitze treiben.

Jackson Pro Plus Pure Metal SL1A SBLK
Jackson Pro Plus Pure Metal SL1A SBLK Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
1.369,00€ Thomann
Jackson Pro Plus Pure Metal KE1A SBLK
Jackson Pro Plus Pure Metal KE1A SBLK Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
1.449,00€ Thomann
Jackson Pro Plus Pure Metal RR24 SBLK
Jackson Pro Plus Pure Metal RR24 SBLK Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
1.449,00€ Thomann

Die Jackson Pro Plus Pure Metal Modelle

Alle Gitarren der Jackson Pro Plus Pure Metal Serie kommen im tiefschwarzen Satin Black Finish mit farblich passender Black-Chrome-Hardware. Sie verfügen über einen durchgehenden, dreiteiligen Hals aus Ahorn und Walnuss, der bündig in den Korpus aus Erle übergeht. Das Ebenholzgriffbrett verfügt über einen Compound-Radius von 12″ bis 16″ sowie 24 Jumbo-Bünde aus Edelstahl für ein butterweiches Spielgefühl. Die Hardware ist mit dem Floyd Rose 1000er Tremolo und Jackson Sealed Die-Cast Mechaniken absolut tourtauglich. Die nötige Power für entflammte Metal-Riffs liefert ein einzelner Bare Knuckle Holy Diver Humbucker in der Bridge Position.

Jackson Pro Plus Pure Metal SL1A

Pro Plus Pure Metal SL1A

Jackson Pro Plus Pure Metal SL1A

Die Soloist ist die Allrounderin der Serie. Dank der Superstrat-Bauform bietet sie exzellente Erreichbarkeit der hohen Lagen. Wie auch die anderen Modelle verfügt sie über Luminlay Side Dots, die leuchten, sollte die Bühne mal genauso schwarz sein, wie das Finish dieser Gitarre.

Jackson Pro Plus Pure Metal RR24

Pro Plus Pure Metal RR24

Jackson Pro Plus Pure Metal RR1A

Natürlich darf bei so einem Release das Rhandy-Rhoads-Modell nicht fehlen. Die asymmetrische V-Form sorgt für den aggressiven optischen Auftritt. Auch hier kommt die Kombination aus durchgehendem Hals, den Jackson schon seit den 80er Jahren einsetzt, dem Holy Diver Humbucker und dem Floyd Rose System zum Einsatz.

Jackson Pro Plus Pure Metal KE1A

Pro Plus Pure Metal KE1A

Jackson Pro Plus Pure Metal KE1A

Für Liebhaber extravaganter Shapes könnte die KE1A das Highlight sein. Die kantige, an eine Explorer angelehnte Korpusform sorgt für eine beeindruckende Bühnenpräsenz. Natürlich verfügt auch sie über die markante Jackson-Kopfplatte sowie Sharkfin-Inlays.

Preis und Verfügbarkeit

Alle Gitarren der Serie kommen mit Jackson Gigbag. Die KE1A und die RR24 bekommt man bei Thomann für 1.499,- Euro. Leider sollen die Modelle erst im Oktober lieferbar sein. Die SL1A gibt es schon für 1.369,- Euro, hier gibt Thomann die Lieferzeit mit einer Woche an.

Links

