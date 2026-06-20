Jetzt auch in Snow White

Die Jackson Pro Series Signature Rob Cavestany Death Angel SWHT ist die neueste Version des Signature-Instruments vom Death-Angel-Gitarristen . Die schneeweiße Gitarre ist ein echter Hingucker und der perfekte Kontrast zur bislang verfügbaren mattschwarzen Variante.

Affiliate Links Jackson Pro Rob Cavestany SWHT Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 1.369,00€

Die Jackson Pro Series Signature Rob Cavestany Death Angel SWHT

Death Angel gehören seit ihrer Gründung 1982 zu den einflussreichsten Institutionen der Thrash-Metal-Szene. Rob Cavestany, Gitarrist der Band, hat sich sein markantes Signature-Instrument bereits in seiner Jugend ausgedacht. So basiert die Gitarre auf einem von Cavestany’s Designs aus früheren Zeiten. Nun spendiert Jackson der Jackson Pro Series Signature Rob Cavestany ein strahlendes Snow-White-Finish.

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Das asymmetrische X-Shaping, das irgendwie eine wilde Mischung aus Explorer, Starshape und Dean ML darstellt, ist stark von Cavestanys Idol Randy Rhoads inspiriert. Der Korpus ist aus Nyatoh gefertigt und mit einem tiefen C-Cutaway versehen, um einen mühelosen Zugang zu den höchsten Lagen zu garantieren. Durch den Korpus verläuft ein graphitverstärkter Ahornhals (mit Scarf Joint), der rückseitig ebenfalls in Snow White lackiert ist. Das Griffbrett ist aus Ebenholz und mit einem Compound Radius von 12″ bis 16″ und 24 Jumbo-Bünden versehen. Perloid-Sharkfin-Inlays und Luminlay Side Dots gehören ebenfalls zur Ausstattung.

Die komplett schwarze Hardware erzeugt einen starken visuellen Kontrast zum weißen Finish. Ein aufgesetztes Floyd Rose 1000 Series Double-Locking-Tremolo mit Feinstimmern und Klemmsattel hält auch exzessive Dive-Bombs verstimmungsfrei im Zaum, während das Instrument selbst dank Jackson Dual Locking Strap Buttons auch bei den wildesten Stage-Performances am Körper bleibt.

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Den Sound liefern zwei aktive EMG-Tonabnehmer. Am Steg arbeitet ein EMG 81, während am Hals mit dem EMG HA ein brummfreier Single Coil im Humbucker-Gehäuse sitzt. Die Bedienung bleibt mit einem Volume-Regler und einem 3-Wege-Schalter angenehm puristisch.

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Preis und Verfügbarkeit

Die Jackson Pro Series Signature Rob Cavestany Death Angel SWHT kostet beim Musikhaus Thomann 1.369,- Euro und ist direkt verfügbar.