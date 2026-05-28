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Jackson Pro Series Signature Wes Borland King V

Limp Bizkit Sound für die Bühne

28. Mai 2026
Jackson Pro Series Signature Wes Borland King V

Jackson Pro Series Signature Wes Borland King V

Mit der Jackson Pro Series Signature Wes Borland King V bekommt der Limp Bizkit Gitarrist seine erste Jackson Signature-Gitarre. Die Gitarre ist mit einem einzelnen Seymour Duncan Pickup ausgerüstet und ist mit ihrem puristischen Design auf gnadenlose Performance getrimmt.

Die Jackson Pro Series Signature Wes Borland King V

Limp Bizkit wurde 1994 in Jacksonville gegründet. Seit 1996 trägt Wes Borland mit seinem markanten Gitarrenspiel prägend zum Sound der Band bei, die mit Songs wie Behind Blue Eyes oder Take a Look Around berühmt geworden ist.

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Jackson Pro Series Signature Wes Borland King V Korpusansicht

Basis der Signature-Gitarre ist die seit den 80er Jahren beliebte King V mit einer durchgehenden Halskonstruktion und Korpusflügeln aus Nyatoh. Der einteilige und graphitverstärkte Ahornhals wird durch ein Ebenholzgriffbrett mit 12″-16″-Compound-Radius und 24 Jumbo-Bünden ergänzt. Die Gitarre verfügt dadurch über eine schnelle Ansprache und eine gute Portion Sustain.

Zur Orientierung dienen Sharkfin-Inlays aus Perlmutt sowie Luminlay-Sitedots für dunkle Bühnen. Den Reverse Headstock krönt ein auf dem Kopf stehendes Jackson Logo. Das Finish ist komplett in Schwarz gehalten, ergänzt durch weiße Korpuskanten.

Jackson Pro Series Signature Wes Borland King V Vollansicht

In Sachen Hardware setzt das Modell auf ein unterfrästes Floyd Rose Tremolo der 1500er Serie, das extreme Dive-Bombs bei hoher Stimmstabilität ermöglicht. Hinzu kommen Jackson-Locking-Gurtknöpfe.

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Die Elektronik ist extrem minimalistisch gehalten: Als Tonabnehmer dient ein einzelner Seymour Duncan Invader SH8 Humbucker in der Stegposition, der über einen einzigen Volumenregler kontrolliert wird.

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Preis und Verfügbarkeit

Die Jackson Pro Series Signature Wes Borland King V ist jetzt bei Musikhaus Thomann bestellbar. Sie kostet 1.229,- Euro.

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Über den Autor
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Matze Franz RED

Mit Lenny Kravitz und Coldplay aufgewachsen und dann zum Jazz gefunden. Bachelor und Master Studium Jazz Gitarre in Würzburg und Mannheim. Danach den Fokus wieder auf die Musik gelegt, mit der ich groß geworden bin und jetzt als Live- und Studio-Gitarrist mit allen möglichen deutschen Pop-Acts unterwegs. Ich habe mit ClockClock, LEA, Laith Al-Deen, Lotte, Marie Bothmer, Bengio, Tiemo Hauer und vielen weiteren Künstler*innen und Bands zusammengearbeitet. Große Momente in meiner Karriere ...

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