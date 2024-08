Jackson Virtuoso – Neu! 4 E-Gitarren der American Series

Para guitarristas virtuosos

Die Jackson Virtuoso aus der American Serie hat Zuwachs bekommen, vier neue Modelle werden dem geneigten Shredder angeboten. Aber auch andere Stilistiken werden mit diesem Instrument bedient.

Jackson ist seit den Achtzigerjahren zuverlässiger Lieferant moderner, hochwertiger Powerstrats. Aus dem Hair-Metal sind die schlankgezüchteten Ladies mit den brieföffnerscharfen Kopfplatten nicht wegzudenken, kaum ein Video aus dieser Zeit, das ohne eine Jackson auskommt. Warum aber auch nicht, denn die Qualität der Jackson-Gitarren war hoch. Kein Wunder also, dass sich diese Gitarren bis heute in immer neuen Auflagen auf den Bühnen der Welt wiederfinden.

Jackson Virtuoso – Neues aus der American Series

Die American Series von Jackson ist nicht neu. Genau genommen ist die American Series die Quintessenz dessen, was die Jackson-Instrumente ausmacht. Die Jackson Virtuoso allerdings bietet ein paar interessante Features, die sie von den Kolleginnen der Soloist oder den direkten Konkurrentinnen der bisherigen Virtuoso unterscheidet.

Den Instrumente der Jackson Virtuoso aus der American Series ist allen ein Erlekorpus gemeinsam, der einerseits Gewicht spart, andererseits für ausgewogenen Klang sorgen soll. Der Hals mit seinen 24 Bünden verfügt über einen Compound-Radius von 304,8 – 406,4 mm, die Mensur ist mit 648 mm Fender-Style. Das verwendete Ahornholz wurde zu teilen „karamellisiert“, also geröstet, gebacken oder was auch immer und in insgesamt ünf Teilen, mit Graphitstäben verstärkt, zusammengeleimt. Das sorgt auch bei den dünnen Highspeed-Hälsen für ausreichend Stabilität.

Entgegen der Shredder-Tradition der Achtziger haben die vier neuen Virtuoso-Modelle kein Floyd Rose Vibratosystem vorzuweisen, sondern besitzen selbstbewusst eine Hardtail Bridge von Hipshot. Hier wird also mit den Fingern vibriert, meine Damen und Herren!

Die Elektrik lässt aufhorchen, denn hier werkeln je ein Seymour Duncan JB TB-4 Bridge-Pickup und ein Seymour Duncan ’59 SH-1N Hals-Pickup. Wir haben es hier also nicht nur mit einer hammerharten Shred-Maschine zu tun, sondern dieses Instrument empfiehlt sich auch tatsächlich für alternative Spielwiesen im Bereich des Pop, Rock und Fusion.

Vier Farben gibt es zu vermelden, die sich als recht klassisch erweisen: Rot, Schwarz, Weiß und Blau, das sieht zusammen in etwa so aus wie der Fuhrpark der Firma Kesselflicker GmbH, die sich erst kürzlich eine neue Serie Skoda Fabia geleistet hat. Aber es ist bei Gitarren eben auch oft so wie bei Autos, die langweiligsten Farben sind die beliebtesten. Also alles im Lot!

Die neuen Jackson Virtuoso-Modelle sind zeitnah lieferbar und kosten jeweils 1.879 €. das ist ein fairer Preis für hochwertige Rockmaschinen aus den USA. Mal schauen, ob uns solch eine virtuose Lady demnächst zum Test erreicht.