Jackson X Series Kelly HT Diablo IV, E-Gitarre

Eine Gitarre für Fans des dunklen Mephisto

Die Jackson X Series Kelly HT Diablo IV ist das Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen der Fender-Tocher Jackson und dem Videospiel-Hersteller Blizzard Entertainment. Das Instrument ist inspiriert von der dunklen Welt des Mephisto, der Held im weltbekannten Computerspiel Diablo.

Die Jackson X Series Kelly HT Diablo IV – Lord of Hatred Limited Edition

Rechtzeitig zum Release von Diablo IV: „Lord of Hatred“ bringt die Jackson X Series Kelly HT Diablo IV die düstere Ästhetik des Gaming-Blockbusters mit einer aggressiv anmutenden E-Gitarre zusammen. Das markante Design der Kelly-Form dient dabei als Leinwand für das offizielle Diablo-Artwork, das den Dämonenlord Mephisto auf der Vorderseite und weitere Grafiken auf der Rückseite zeigt.

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Der Korpus besteht aus Nyatoh-Holz, eingefasst in ein blutrotes Binding, das sich über den Hals bis zur Kopfplatte zieht. Der durchgehende, einteilige Ahornhals ist mit einer Graphitverstärkung ausgestattet, um maximale Stabilität zu gewährleisten. Das Griffbrett aus Amaranth verfügt über einen Compound-Radius von 12″–16″, 24 Jumbo-Bünde und exklusive, rote Diablo-Inlays. Die Mensur beträgt 25,5″ (648 mm).

In Sachen Hardware kommt bei der Jackson X Series Kelly HT Diablo IV eine Jackson HT6 Hardtail-Bridge mit Saitenführung durch den Korpus, hauseigene Die-Cast-Mechaniken und ein Sattel aus Kunststoff zum Einsatz.

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Bei der Elektronik geht es genauso böse zu, wie im Computerspiel: Zwei aktive Jackson High-Output-Humbucker mit schwarzen Kappen liefern ein ebenso aggressives wie zerstörerisches Klangverhalten. Gesteuert werden die Tonabnehmer über einen einfachen Volume-Regler.

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Preis und Verfügbarkeit

Die Jackson X Series Kelly HT Diablo IV ist eine limitierte Sonderedition. Sie kommt mit GigBag und kostet bei Thomann 1.099,- Euro.