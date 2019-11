Jahresrückblick: Das beste Music-Gear 2019 für DJs, Producer & Live-Bands

Die besten Gitarren, Synthesizer, DJ, Stage und Studio-Produkte 2019

Halloween ist überstanden – wir nähern uns also langsam dem Jahresende. Somit wird es schon wieder Zeit für unseren ultimativen BEST GEAR Jahresrückblick.

Jahresrückblick: Das beste Music-Gear 2019

Wir haben die einzelnen Redaktionen nach ihrem Lieblings-Gear aus 2019 gefragt. Dabei ging es ausschließlich um Produkte, die auch 2019 NEU auf den Markt gekommen sind.

Da das Ergebnis im letzten Jahr sehr spät präsentiert wurde, haben wir die Aktion heuer schon früher gestartet. So habt ihr Zeit, euch die Tipps in Ruhe zu Gemüte zu führen und wir können euch vielleicht eine ganz gute Orientierung geben, falls euer Weihnachtsgeld in den nächsten Wochen laut schreit: „Gib mich aus, gib mich aus!“

Um euch endlos lange Listen zu ersparen, gibt es das beste Music-Gear 2019, aufgeteilt nach verschiedenen Sparten in fünf einzelnen Reportagen:

BEST GEAR 2019 – Gitarre & Bass

Die besten Gitarren, Bässe, Verstärker, Effekte und Pedale unserer Gitarre & Bass Redaktion hat für euch unsere G&B-Redakteur Dimi Kasprzyk zusammengefasst.

BEST GEAR 2019 – Keyboards Synthesizer & Module

Alle Highlights der KEYS-Redaktion 2019 haben Thilo Goldschmitz und Peter Grandl für euch zusammengefasst. Hier findet ihr die Top-Keyboards, Synthesizer, E-Pianos, E-Organs und Eurorack-Module.

BEST GEAR 2019 – DJ

Bolle nennt euch seine Tops aus 2019 im Bereich Plattenspieler, Turntables, DJ-Controller, DJ-Systeme, Mixer und Mischpulte hier:

BEST GEAR 2019 – Studio & Beats

HIER findet ihr Felix Thoma’s Zusammenstellung des besten Studioequipment & Beats 2019. Bitte lest seine Einschätzung über die besten Monitore, Boxen, Controller, Verstärker, Kompressoren, Filter, Interfaces, Plugins und Kopfhörer. Im Bereich Beats hat er sich befaßt mit Grooveboxes, Firmware, Drum-Machines und Drum-Modulen.

BEST GEAR 2019 – Stage

Das Resümee von Peter Ludl für die Redaktion Stage lest ihr bitte HIER. Er suchte seine Favoriten im Bereich Digitalmixer, Mischpulte, In-Ear-Monitoring, Endstufen, Cases und Endstufen.

BEST GEAR 2019 – Studio

Für Studio und Recording hat Felix Thoma nochmals das ganze Jahr Revue passieren lassen und kam bei seiner Auswahl zu folgendem Ergebnis:

Und nun seid ihr dran

Was haben wir vergessen, was gehört unbedingt noch aufgezählt. Wir zählen auf euch und werden in Kürze die Listen dann auch entsprechend ergänzen.