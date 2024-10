Jam Pedals Koch Ness Monster Multieffekt Pedal

Monster Teil! Koch Ness Monster Supreme Multieffekt Pedal

Greg Koch ist ein Entertainer der Sonderklasse. Und ein begnadeter Gitarrist selbstverständlich on top. Mit dem Jam Pedals Koch Ness Monster und dem Koch Ness Monster Supreme stellt er nicht nur seinen schrägen Humor unter Beweis, sondern präsentiert ein umfangreiches Multieffekt Pedal.

Allein die Namensgebung des neuen Multieffekt Pedals lässt einen laut lachen und jetzt weiß ich auch nicht, wie man an diesem Pedal noch vorbeikommen soll. Jam Pedals Koch Ness Monster und Koch Ness Monster Supreme. Noch Fragen? Ja, einige….

Jam Pedals Koch Ness Monster Supreme

Das Flaggschiff der neuen Multieffekt Pedal e ist sicherlich das Jam Pedals Koch Ness Monster Supreme. Hier finden sich nicht weniger als zehn unterschiedliche, analoge Effektpedale in einem Gehäuse, die alle so aufeinander abgestimmt sind, dass man das Pedal straight out of the box vor den Amp klemmen und loslegen kann.

Wer so neumodischen Kram wie Speaker Simulationen oder gar ein Stimmgerät erwartet, wird enttäuscht sein. Hier gibt’s nur Effekte pur und die in sagenhafter Qualität, jedoch auch zu einem ganz und gar nicht sagenhaften Preis. Obwohl man fairerweise sagen muss, dass die Effekte einzeln den Preis des Jam Pedals Koch Ness Monster toppen dürften.

Gregs Effektauswahl beginnt mit dem Wahcko, einem Wah-Pedal, gefolgt vom Retrovibe, dem Gristle King, Eureka und dem Lucydreamer. Es folgt ein Einschleifweg, um externe Pedale in den Signalweg einzufügen.



Nach dem Loop folgen dann der Boomster, der Waterfall, Harmonious Monk, das Delay Llama MK.2 und abschließend das Delay Llama Xtreme. Das ist eine gewaltige Auswahl, die der Meister da zusammengestellt hat. Weiter unten habe ich euch ein paar der Einzeleffekte verlinkt, das sind allesamt absolut hochwertige und nicht ganz günstige Pedale, so dass der Preis von 2.190 € für das Jam Pedals Koch Ness Monster Supreme sicherlich voll in Ordnung geht.

Jam Pedals Koch Ness Monsterchen

Wer die Kohle nicht ganz so dick stecken hat, kann das abgespeckte Jam Pedal Koch Ness Monster in Erwägung ziehen, hier arbeiten lediglich vier in der Supreme-Version verbauten Effekte, nämlich Lucy Dreamer, Eureka, Harmonious Monk und Delay Llama. Das ist sicherlich auch schon eine schlagfertige und wohlklingende Kombination, für die dann 790 € aufgerufen werden. Beide Pedale sind über die Homepage des Herstellers bestellbar und kommen Ende 2024 in die Auslieferung.

Das äußerst launige Demovideo von Greg Koch dürft ihr euch auf gar keinen Fall entgehen lass, das ist echt ein unterhaltsamer Typ.