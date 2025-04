Böser Stier - Fuzz/Octaver von Jam Pedals

Das Jam Pedals Octaurus Pedal bietet, wie der Name vermuten lässt, Fuzz- und Octaver-Effekt und ist in zwei Ausführungen erhältlich.

ANZEIGE

Fuzz-Pedale sind nun wahrlich keine Seltenheit und die Breite des Angebots lässt einen oftmals eher fragend als wissend zurück. Da muss ein Hersteller also schon mal eine gute Idee haben, wenn er auffallen will. Als in Griechenland beheimatete Firma ist eine eher finster wirkende Sagengestalt als Aufmacher schon mal eine gute Idee. Noch besser ist es aber, wenn das Pedal Features bietet, die nicht überall zu finden sind.

Jam Pedals Octaurus Octafuzz Fuzz/Octaver Pedal

Auf den ersten Blick sieht das Jam Pedals Octaurus Pedal mit seinem niedlich wütenden Stierkopf so aus, als würde es uns seinen fuzzigen Atem direkt ins Gesicht blasen. Die Stiernase ist unter dem Fußschalter verborgen, die Hörner spießen den Level- und den Gainregler auf. Ein Tonregler wartet zwischen zwei Minischaltern auf seinen Einsatz. Letztere machen das Jam Pedals Octaurus Pedal dann klanglich zum Charakterkopf.

Im Inneren werkeln natürlich Silizium Transistoren und Germanium Dioden. Wer es etwas exklusiver möchte, kann auf des NOS-Pedal zurückgreifen, dieses verwendet die gleichen NOS-Komponenten wie das mittlerweile nicht mehr lieferbare, aber sehr begehrte Octaurus LTD Pedal. Die NOS-Variante kostet dann auch gleich 80 € mehr, ist dafür handverdrahtet. Wer bei letzterem einen Unterschied hört zu industriell verdrahteten Pedalen, darf sich bei mir zur Belohnung ein Stierschinkenbrot abholen.

Die beiden Minischalter seien noch kurz erwähnt, denn die machen die Charakteristik des Jam Pedals Octaurus Pedals aus. Der linke Switch schaltet zwischen zwei Voicings um, hier stehen „Scoop“ und „Full Voicing“ zur Auswahl. Der rechte Schalter wählt zwischen symmetrischem und asymmetrischem Diodenclipping, was sich im Sound deutlich bemerkbar macht. Die vom Hersteller „Volume Roll-Back Magic“ genannte Technologie erlaubt es, die Zerre per Volumenpoti an der Gitarre zu steuern, von heißem Brett bis fein aufgelöstem Fuzzelchen.

ANZEIGE

Günstig sind die beiden Jam Pedals Octaurus Pedale nicht, 259 € muss man für die Standardversion abdrücken, die NOS-Variante geht für 339 € über den Ladentisch. Lieferbar sind beide Pedale ab sofort, wobei das Octaurus NOS Octafuzz nur in limitierter Auflage erhältlich ist.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren