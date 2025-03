Einfache Aufnahmemöglichkeit für Pianos

Auch wenn die meisten Stage- und Digitalpianos über eine interne Aufnahmemöglichkeit verfügen, läuft diese natürlich genau dann nicht mit, wenn man gerade den pianistisch bzw. kompositorisch besten Moment seiner Karriere auf die Tasten gebracht hat. Was würde man in diesem Moment dafür geben, einen Recorder sein Eigen zu nennen, der einfach ständig aufzeichnet, was man so vor sich hin spielt. Jamcorder soll genau diese Aufgabe übernehmen und erinnert ein wenig an Korgs PianoRec-Tool.

Gerade wenn man am Klavier eine neue Idee für den nächsten Song entwickelt, soll der Jamcorder eine gute Möglichkeit sein, alles aufzuzeichnen, was gespielt wird, um sich später die besten Ideen noch einmal anzuhören und ggf. weiter daran zu arbeiten.

Der Jamcorder besteht aus einer Hard- und Software-Kombi. Die kompakte Hardware wird per MIDI-DIN an ein E-Piano angeschlossen und über USB mit Strom versorgt. Ein MIDI-DIN-Anschluss muss für den Einsatz des Jamcorder also auf alle Fälle vorhanden sein. Sobald der Jamcorder ein MIDI-Signal empfängt, wird die Aufnahme automatisch aktiviert und es können bis zu 25.000 Stunden Musik gespeichert werden. Gespeichert wird alles auf der mitgelieferten 16 GB SD-Karte.

In der zugehörigen App werden die eingehenden MIDI-Signale angezeigt, so dass ihr euer Piano-Spiel wie in einem Piano-Editor einer DAW nachverfolgen könnt. Die einzelnen Aufnahmen können mit Namen versehen werden und sie lassen sich durchscrollen, um die potenziell besten Stellen aufzufinden. Drückt man die obersten fünf schwarzen Tasten des Pianos kurz zwei Mal hintereinander (siehe Video bei 1:53), wird in der App automatisch ein Marker in der Aufnahme gesetzt, der später direkt angesprungen werden kann.

Der Jamcorder soll in ca. 2-4 Wochen über die Website des Entwicklers erhältlich sein. Der Preis liegt bei 99,- US-Dollar (plus Versand/Zoll).

Hier das offizielle Video zum Jamcorder: