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Jamstik Loon, Multi-Engine-Synthesizer-Plugin

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Neue Software für die MIDI-Axt

17. Juli 2026

Jamstik Loon

Jamstik Loon, neues Multi-Engine-Synthesizer-Plugin

Jamstik Loon ist das erste Plug-In von  Zivix Jamstik – bekannt für MIDI-Gitarren, die wie normale Gitarren funktionieren und via MIDI mit DAWs oder Synths kommunizieren. Das Plugin ist für macOS und Windows erhältlich und steht allen Zivix Jamstik-MIDI-Gitarren-Besitzern kostenlos zur Verfügung.

Jamstik Loon - 3

Jamstik Loon GUI

Aufbau

  • 3 Layer, jeder mit mehreren Gruppen, jede Gruppe kann mehrere Engines enthalten
  • Engine-Typen: virtuell-analoge Oszillatoren, Multisample-Instrumente, 4-Operatoren-FM, Filter-Modul
  • FM-Engine bietet volles Spektrum (Operator-Matrix, Operator-Hüllkurven etc.)
  • Jede Gruppe kann zusätzlich ein Filter-Modul bekommen
  • Jeder Layer hat eine eigene Effektkette: Delay, Flanger, Distortion, Compressor, Amp-Sim, Chorus, Phaser, EQ, Bitcrusher, Reverb – alle mit umfangreichen Parametern

Modulation

  • Rechts im UI, per Drag & Drop aktivierbar
  • Optionen: klassische Hüllkurven, Multi-Segment-Hüllkurven, LFOs, Makros, MIDI-CCs, MPE
  • Funktioniert gruppen- und layerübergreifend
  • Makro-System erlaubt Mapping über mehrere Layer/Gruppen hinweg (unterschiedliche Bewegungen je nach Zuordnung möglich)
  • MIDI-MPE-fähig

GUI-Besonderheit

  • Neben virtueller Tastatur gibt es ein Gitarren-Griffbrett, das gespielte Noten/Akkorde von der Zivix Jamstik MIDI-Gitarre visualisiert

Presets

  • 200 Werks-Presets im Patch-Browser
  • Multisample-Instrumente inklusive

Loon auf YouTube

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Preis

  • 49,- US-Dollar
  • kostenlos für Besitzer einer Zivix Jamstik E-Gitarre

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Über den Autor
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t.goldschmitz RED

Aktuelle Album-Veröffentlichung auf Basswerk Records:
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https://orcd.co/28yarvg
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Der erste Track enstand im C64, danach zog es ihn zur Gitarre und bald zu Synths und elektronischer Musik. Es folgten Drum and Bass Veröffentlichungen als Basztart/Syncope auf Basswerk, Pathfinder, Wicked Wax und Case Invaders.
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Verfallen ist er auch der Improvisation mit der Band Jimi ...

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