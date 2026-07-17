Neue Software für die MIDI-Axt
Jamstik Loon, neues Multi-Engine-Synthesizer-Plugin
Jamstik Loon ist das erste Plug-In von Zivix Jamstik – bekannt für MIDI-Gitarren, die wie normale Gitarren funktionieren und via MIDI mit DAWs oder Synths kommunizieren. Das Plugin ist für macOS und Windows erhältlich und steht allen Zivix Jamstik-MIDI-Gitarren-Besitzern kostenlos zur Verfügung.
Aufbau
- 3 Layer, jeder mit mehreren Gruppen, jede Gruppe kann mehrere Engines enthalten
- Engine-Typen: virtuell-analoge Oszillatoren, Multisample-Instrumente, 4-Operatoren-FM, Filter-Modul
- FM-Engine bietet volles Spektrum (Operator-Matrix, Operator-Hüllkurven etc.)
- Jede Gruppe kann zusätzlich ein Filter-Modul bekommen
- Jeder Layer hat eine eigene Effektkette: Delay, Flanger, Distortion, Compressor, Amp-Sim, Chorus, Phaser, EQ, Bitcrusher, Reverb – alle mit umfangreichen Parametern
Modulation
- Rechts im UI, per Drag & Drop aktivierbar
- Optionen: klassische Hüllkurven, Multi-Segment-Hüllkurven, LFOs, Makros, MIDI-CCs, MPE
- Funktioniert gruppen- und layerübergreifend
- Makro-System erlaubt Mapping über mehrere Layer/Gruppen hinweg (unterschiedliche Bewegungen je nach Zuordnung möglich)
- MIDI-MPE-fähig
GUI-Besonderheit
- Neben virtueller Tastatur gibt es ein Gitarren-Griffbrett, das gespielte Noten/Akkorde von der Zivix Jamstik MIDI-Gitarre visualisiert
Presets
- 200 Werks-Presets im Patch-Browser
- Multisample-Instrumente inklusive
Loon auf YouTube
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