Jasmine & Olive Trees Doppler Eurorack Multifunktionsmodul
Jasmine & Olive Trees Doppler Eurorack Multifunktionsmodul
Jasmine & Olive Trees Doppler ist ein neues Multifunktionsmodul für Eurorack aus Barcelona, bei dem die Firmware nicht per USB und Bootloader, sondern einfach durch Auflegen einer anderen „Overlay“-Platte gewechselt wird. Das Modul basiert auf der eigenen J&OT-DSP-Plattform und liefert mit einem Kauf gleich vier verschiedene Klangcharaktere.
Übersicht
- Grundfirmware „Doppler“
- Vier Hauptregler
- Drei mitgelieferte Overlays
- Zukünftige Firmwares
- Preis/Verfügbarkeit
Grundfirmware „Doppler“
Ein Delay-Line-Pitch-Prozessor, der jede Audioquelle (Oszillator, Sample, Synth-Stimme) in Percussion verwandelt – von Kicks über Snares bis Hi-Hats. Ein Trigger setzt den Lesekopf zurück, der dann auf eine Zieltiefe absinkt und so den charakteristischen „fallenden“ Kick-Sound erzeugt.
Vier Hauptregler
Attack, Decay, Amount und Mod erlauben das Morphen zwischen verschiedenen Percussion-Sounds. Alle CV-Eingänge verarbeiten dabei audioratige Modulation.
Drei mitgelieferte Overlays
Door ist ein stereo Lowpass-Gate, das adaptiv auf Trigger-Geschwindigkeit, Tonhöhe und Gate-Pegel reagiert. Rubin verwandelt das Modul in eine stereo ADSR-VCA/VCF-Kombi, während Lichen eine Dual-Attack-Decay-Hüllkurve mit VCA bietet.
Zukünftige Firmwares
Weitere Firmwares sollen künftig kostenlos per USB und dem J&OT-Web-Tool nachgeladen werden können, ganz ohne Zusatz-Hardware. Eine eigene Firmware-Entwicklung durch Nutzer ist derzeit offenbar nicht vorgesehen. Das Modul misst 6HP bei 23 mm Tiefe und wird mit ±12 V versorgt.
Preis/Verfügbarkeit
Doppler kostet 269 $ bzw. 270 € und ist direkt im Hersteller-Shop (Versand aus Barcelona) sowie über Händler erhältlich.
Jasmine & Olive Trees Doppler auf YouTube
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