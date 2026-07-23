Jasmine & Olive Trees Doppler Eurorack Multifunktionsmodul

Jasmine & Olive Trees Doppler Eurorack Multifunktionsmodul

Jasmine & Olive Trees Doppler ist ein neues Multifunktionsmodul für Eurorack aus Barcelona, bei dem die Firmware nicht per USB und Bootloader, sondern einfach durch Auflegen einer anderen „Overlay“-Platte gewechselt wird. Das Modul basiert auf der eigenen J&OT-DSP-Plattform und liefert mit einem Kauf gleich vier verschiedene Klangcharaktere.

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Übersicht

Grundfirmware „Doppler“

Vier Hauptregler

Drei mitgelieferte Overlays

Zukünftige Firmwares

Preis/Verfügbarkeit

Grundfirmware „Doppler“

Ein Delay-Line-Pitch-Prozessor, der jede Audioquelle (Oszillator, Sample, Synth-Stimme) in Percussion verwandelt – von Kicks über Snares bis Hi-Hats. Ein Trigger setzt den Lesekopf zurück, der dann auf eine Zieltiefe absinkt und so den charakteristischen „fallenden“ Kick-Sound erzeugt.

Vier Hauptregler

Attack, Decay, Amount und Mod erlauben das Morphen zwischen verschiedenen Percussion-Sounds. Alle CV-Eingänge verarbeiten dabei audioratige Modulation.

Drei mitgelieferte Overlays

Door ist ein stereo Lowpass-Gate, das adaptiv auf Trigger-Geschwindigkeit, Tonhöhe und Gate-Pegel reagiert. Rubin verwandelt das Modul in eine stereo ADSR-VCA/VCF-Kombi, während Lichen eine Dual-Attack-Decay-Hüllkurve mit VCA bietet.

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Zukünftige Firmwares

Weitere Firmwares sollen künftig kostenlos per USB und dem J&OT-Web-Tool nachgeladen werden können, ganz ohne Zusatz-Hardware. Eine eigene Firmware-Entwicklung durch Nutzer ist derzeit offenbar nicht vorgesehen. Das Modul misst 6HP bei 23 mm Tiefe und wird mit ±12 V versorgt.

Preis/Verfügbarkeit

Doppler kostet 269 $ bzw. 270 € und ist direkt im Hersteller-Shop (Versand aus Barcelona) sowie über Händler erhältlich.

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