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Jasmine & Olive Trees Doppler Eurorack Multifunktionsmodul

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Jasmine & Olive Trees Doppler Eurorack Multifunktionsmodul

23. Juli 2026

Jasmine & Olive Trees Doppler

Jasmine & Olive Trees Doppler Eurorack Multifunktionsmodul

Jasmine & Olive Trees Doppler ist ein neues Multifunktionsmodul für Eurorack aus Barcelona, bei dem die Firmware nicht per USB und Bootloader, sondern einfach durch Auflegen einer anderen „Overlay“-Platte gewechselt wird. Das Modul basiert auf der eigenen J&OT-DSP-Plattform und liefert mit einem Kauf gleich vier verschiedene Klangcharaktere.

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Übersicht

  • Grundfirmware „Doppler“
  • Vier Hauptregler
  • Drei mitgelieferte Overlays
  • Zukünftige Firmwares
  • Preis/Verfügbarkeit

Jasmine & Olive Trees Doppler Ansicht

Grundfirmware „Doppler“

Ein Delay-Line-Pitch-Prozessor, der jede Audioquelle (Oszillator, Sample, Synth-Stimme) in Percussion verwandelt – von Kicks über Snares bis Hi-Hats. Ein Trigger setzt den Lesekopf zurück, der dann auf eine Zieltiefe absinkt und so den charakteristischen „fallenden“ Kick-Sound erzeugt.

Vier Hauptregler

Attack, Decay, Amount und Mod erlauben das Morphen zwischen verschiedenen Percussion-Sounds. Alle CV-Eingänge verarbeiten dabei audioratige Modulation.

Drei mitgelieferte Overlays

Door ist ein stereo Lowpass-Gate, das adaptiv auf Trigger-Geschwindigkeit, Tonhöhe und Gate-Pegel reagiert. Rubin verwandelt das Modul in eine stereo ADSR-VCA/VCF-Kombi, während Lichen eine Dual-Attack-Decay-Hüllkurve mit VCA bietet.

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Zukünftige Firmwares

Weitere Firmwares sollen künftig kostenlos per USB und dem J&OT-Web-Tool nachgeladen werden können, ganz ohne Zusatz-Hardware. Eine eigene Firmware-Entwicklung durch Nutzer ist derzeit offenbar nicht vorgesehen. Das Modul misst 6HP bei 23 mm Tiefe und wird mit ±12 V versorgt.

Preis/Verfügbarkeit

Doppler kostet 269 $ bzw. 270 € und ist direkt im Hersteller-Shop (Versand aus Barcelona) sowie über Händler erhältlich.

Jasmine & Olive Trees Doppler auf YouTube

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Preis

  • 270.- EUR

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t.goldschmitz RED

Aktuelle Album-Veröffentlichung auf Basswerk Records:
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https://orcd.co/28yarvg
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Der erste Track enstand im C64, danach zog es ihn zur Gitarre und bald zu Synths und elektronischer Musik. Es folgten Drum and Bass Veröffentlichungen als Basztart/Syncope auf Basswerk, Pathfinder, Wicked Wax und Case Invaders.
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Verfallen ist er auch der Improvisation mit der Band Jimi ...

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