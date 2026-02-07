JBL BandBox Solo und Trio, mobiler Mini-Amp

Tragbare Mini-Amps mit nützlichen KI-Features

Mit der JBL BandBox Solo & Trio wurden bei der NAMM 2026 zwei intelligente Übungsverstärker vorgestellt, die KI-Technologie direkt in den Workflow von Musikern integrieren. Die beiden Lautsprechermodelle definieren das Jammen, Proben und Musikhören neu, indem sie komplexe Audio-Prozesse in handliche, tragbare Formate übersetzen.

Die JBL BandBox Solo und Trio

Die JBL BandBox Solo & Trio werden als intelligente Aktivboxen eingeführt, die Musikern ihren persönlichen „KI-Bandkollegen“ zur Seite stellen. Die primäre Funktion der JBL BandBox ist der Mini-Amp mit acht Amp-Modelings und Effekten wie Phaser, Chorus, Tremolo, Delay und Reverb.

Der eigentliche Clou beider Modelle ist allerdings die innovative Real-Time AI Stem-Separation, die es erlaubt, aus jedem via Bluetooth gestreamten Song in Sekundenschnelle Gesang, Gitarren oder Drums zu isolieren oder stummzuschalten.

Unterstützt wird dieser Workflow durch einen integrierten Pitch Shifter, der die Tonhöhe des Audiostreams in Echtzeit anpasst, sowie eine umfassende Übungs-Suite bestehend aus Looper, Drum Machine und Metronom. Gesteuert werden diese Funktionen intuitiv über die JBL One App oder das am Gerät verbaute LED-Pixel-Display.

JBL BandBox Solo

Die Solo-Variante verfügt über physische Regler für die Amp-Modelle und Effekte sowie dedizierte Buttons für die KI-Funktionen. Neben dem 18 Watt starken Speaker ist ein 2-Kanal-Mixer integriert, der Bluetooth-Streaming und den Instrumenteneingang verwaltet. Zur Ausstattung gehören das eingebaute Mikrofon sowie ein 6,35 mm Klinkeneingang und ein Kopfhörerausgang.

Ein großer LED-Pixelbildschirm visualisiert die Einstellungen, während der Akku einen Betrieb von bis zu sechs Stunden ermöglicht. Über die USB-C-Schnittstelle lässt sich das Gerät zudem als Audio-Interface für direktes Recording nutzen.

JBL BandBox Trio

Im Vergleich zur Solo-Version ist die JBL BandBox Trio als deutlich leistungsstärkeres System mit 135 Watt Ausgangsleistung und erweiterter Hardware ausgelegt: Es verfügt über einen integrierten 4-Kanal-Mixer und deutlich flexiblere Anschlüsse, darunter zwei XLR/TRS-Combo-Buchsen für Mikrofone oder Instrumente sowie einen zusätzlichen 6,3 mm Line-Out. Zudem ist die Akkulaufzeit auf bis zu zehn Stunden erhöht, wobei der genutzte JBL Battery 400 Akku hier im Gegensatz zur Solo-Variante austauschbar ist.

Preis und Verfügbarkeit

Die JBL BandBox Solo kostet bei Thomann 229,- Euro. Für die BandBox Trio werden wegen ihrer größeren Leistung 599,- Euro fällig. Beide Geräte sind in einigen Wochen verfügbar.