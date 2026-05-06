Drei Pedale für kreative Signalzerstörung

JHS überrascht uns heute mit dem Drop von gleich drei neuen Pedalen in seiner günstigen Produktlinie. Mit dem JHS 3 Series Bit Crusher, dem 3 Series Glitch Delay und dem 3 Series Ring Modulator kann man sein Gitarrensignal nun gehörig zersetzen und damit inspirierende Sounds erzeugen.

Die drei Neuen: JHS 3 Series Crusher, Glitch Delay und Ring Modulator

Josh Scott hat mit seinen 3 Serien Pedalen eine Mission gestartet: Und zwar hochwertige, in Kansas City handgefertigte Pedale ohne unnötigen Schnickschnack zu einem erschwinglichen Preis anzubieten. Die Produktlinie ist extrem beliebt und bekommt stetig Zuwachs. Mit den drei neuen Vertretern ziehen nun bewusst experimentelle Klänge in das minimalistische weiße Gehäusedesign ein.

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JHS 3 Series Bit Crusher

Mit dem JHS Bit Crusher bekommt ihr ein Pedal, das sowohl die Bit-Tiefe als auch die Sample-Rate eures Gitarrensignals reduziert. Während der Crush-Regler die Bittiefe von 24-Bit bis zu aggressivem 1-Bit-Gate-Fuzz reduziert, steuert der Regler für die Sample-Rate die Frequenz von 32.768 kHz bis auf extreme 2,5 Hz. Zusätzlich gibt es noch einen Filter, um das Ergebnis klanglich zu formen. Mit dem Type-Switch hat man Zugang zu zwei Filtertypen. Damit ist das Pedal auch für Bassisten geeignet.

JHS 3 Series Glitch Delay

Mit dem JHS 3 Series Glitch Delay liefert Josh Scott ein Delay mit unvorhersehbaren Tonhöhen- und Geschwindigkeitsänderungen namens Glitches. Inspiriert ist es von zwei Legenden: Einerseits von der ikonischen grünen Kiste, dem Line 6 DL-4 Delay, andererseits von dem renommierten Jazzgitarristen und Sound-Tüftler Bill Frisell. Der Glitch-Regler bestimmt dabei die Wahrscheinlichkeit dieser Ereignisse von gar nicht bis zu einem Maximum von 50 %. Time regelt die Delay Time von 20 ms bis 980 ms, Repeats die Menge an Delay-Wiederholungen. Zusätzlich gibt es einen internen Limiter, der unendliche Feedbacks ermöglicht, ohne dass das Pedal außer Kontrolle gerät. Mit dem Mix-Switch lassen sich zwei Settings abrufen (35% Mix und 80% Mix)

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JHS 3 Series Ring Modulator

Das dritte Pedal im Bunde ist der JHS 3 Series Ring Modulator, der alles von tremolo- oder glockenartigen Schwebungen bis hin zu metallischem Chaos im Sound ermöglicht. Der Mode-Switch bietet bei diesem Pedal zwei unterschiedliche Modi. Der Green Lantern Modus ist vom Green Ringer Schaltkreis inspiriert, der Earworm Modus vom Way Huge Ringworm. Der Blend Regler ist für den Dry/Wet Mix zuständig. Mit Frequency kann man die Geschwindigkeit des Oszillators zu steuern. Tweak aktiviert je nach Modus entweder einen zusätzlichen LFO oder fügt einen Oktav-Effekt hinzu.

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Preis und Verfügbarkeit

Der JHS 3 Series Bit Crusher, Glitch Delay und Ring Modulator kosten allesamt laut Hersteller 99 Dollar. Mal schauen, was das dann in Euro macht, denn die Pedale sind so frisch, dass sie noch nicht mal bei Thomann erhältlich sind. Wir halten euch aber auf dem laufenden.