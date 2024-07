JHS Hard Drive – Der neue Distortion-Maßstab?

Das letzte Distortion Pedal, das du kaufen wirst!?

Das JHS Hard Drive ist der neueste Streich der Pedalschmiede um Josh Scott. Ein extrem vielseitiges Distortion Pedal, das nicht nach irgendwelchen Vorbildern gebaut wurde, sondern das einfach alle locker in die Tasche stecken will.

Das ist jetzt schon mein persönliches Highlight der Pedalsaison 2024. Sofern es überhaupt eine Pedalsaison gibt. Das JHS Hard Drive Distortion Pedal liefert alle wichtigen Distortion Sounds der 90er- und 00er-Jahre und das wird höchst unterhaltsam von Josh selbst im Produktvideo bewiesen.

JHS Hard Drive Distortion Pedal – Eins für alles?

Das JHS Hard Drive Pedal verfügt über kaskadierte Gain-Stufen und einen „sweepable midrange EQ“, bei dem die Frequenz der Mitten, die abgesenkt oder geboostet werden soll, ausgewählt werden kann. Das macht das Pedal extrem vielseitig und es soll alle angesagten Distortion Sounds der 90er- und 00er-Jahre reproduzieren können.

Die übrigen Features des Pedals sieht man auch bei anderen Pedalen, Drive, Volume, Bass und Treble stehen als Regelmöglichkeiten zur Verfügung. Mit 122 × 66 × 41 mm Größe und knapp 400 g Gewicht ist das ein Pedal mit „normalen“ Dimensionen, die Stromaufnahme beträgt 78 mA, das stellt kein Netzteil vor ernste Probleme.

Ein- und Ausgänge befinden sich an der Stirnseite des Pedals, was eigentlich unbedingt Standard werden sollte. Das JHS Hard Drive Distortion-Pedal verfügt über einen buffered bypass und eine Soft-Touch-Schaltung, die den „Knacks“ unter dem Fuß vermissen lässt. Ich mag das, bin aber bei manchen Pedalen wiederum ganz dankbar, dass der Schaltwiderstand eine haptische Rückmeldung gibt.

Dieses Pedal ist das letzte Projekt des Pedal-Genies Cliff Smith, der im Jahr 2021 leider viel zu früh verstorben ist. „I don’t know that there’s ever been a JHS circuit where we experimented more. It was always a loose and casual approach to getting this right. I knew something great would come of it, so we just let it simmer“. Acht Jahre hat die Entwicklung des Pedals gedauert und jetzt dürfen wir das Ergebnis für 229 € vorbestellen. Lieferbar ist das Pedal in Deutschland erst in mehreren Monaten, auf der Homepage ist es direkt bestellbar. Das Pedal gibt es in schwarz oder „tan“.

Bitte gebt euch unbedingt das komplette Video, ich habe selten so einen geilen Humor in einem Werbevideo gesehen. „Sounds like a bunch of Minions in a tunnel“

