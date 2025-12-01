JHS Kilt 10 LTD, Zerrpedal

Limitiertes Update zum 10-jährigen Jubiläum

Mit dem JHS Kilt 10 LTD erscheint eine Jubiläumsausgabe des beliebten Boost-/Overdrive-/Distortion-Klassikers von Josh Scotts Pedalschmiede. Die Anniversary-Version bringt eine überarbeitete Klangabstimmung und ein vollständig neu gestaltetes Äußeres zurück ins Rampenlicht. Der Fokus liegt dabei auf mehr Headroom, klarerer Ansprache und einem erweiterten Nutzbereich in Sachen Gain.

Affiliate Links JHS Pedals Kilt 10 LTD Distortion/Boost Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 289,00€

Der JHS Kilt 10 LTD

Der ursprüngliche Kilt entstand 2015 in Zusammenarbeit mit Stu G, Gitarrist und Gründungsmitglied der britischen Band Delirious?. Dieser suchte damals ein extrem anpassungsfähiges Dirt-Pedal für Studio und Bühne, woraufhin er und Josh Scott die Köpfe zusammensteckten. Das Ergebnis wurde schnell zu einem Fanliebling, das Pedal schon mehreren Revisionen unterzogen. Der Kilt 10 LTD feiert das 10-Jährige Jubiläum nun in einer auf 5.000 Stück limitierten Neuauflage.

ANZEIGE

Klanglich deckt das Pedal ein breites Spektrum ab: vom simplen Boost über klaren, organischen Overdrive bis hin zu aggressivem, gated Fuzz. Ausgestattet ist der Kilt 10 mit den Reglern Volume, Gain und Tone, wobei der nun deutlich feinfühligere Gain-Regler die größte Veränderung darstellt. Die unteren 25 % liefern erstmals artikulierte, dynamische Crunch-Sounds, während die oberen Bereiche weiterhin das bekannte, kaputtschmatzende Fuzz der Kilt-Serie bieten. Die G1- und G2-Toggles erzeugen verschiedene Widerstands-/Clipping-Pfade, die von leichtem Overdrive bis zu heftigem, gated Fuzz führen. Der Low-Cut-Schalter arbeitet nun definierter und eignet sich besser für unterschiedliche Amps und Modeling-Setups.

Der interne Aufbau wurde um ein neues Clipping-Design ergänzt, das etwas mehr Kompression, sensiblere dynamische Reaktion und einen runderen Attack erzeugt. Besonders auffällig ist der Zugewinn an Headroom, der das Pedal als Boost oder Pre-Drive noch vielseitiger macht.

ANZEIGE

An Anschlüssen bietet das Pedal neben Input- und Output-Buchsen den beliebten Eingang für den JHS Red Remote, der das G2-Voicing extern schaltbar macht. Die Ästhetik des Pedals orientiert sich am Kilt V1: poliertes Aluminiumgehäuse, Expandora-Style-Knobs (Stu G ist großer Fan des legendären Bixonic Expandora Pedals) und ein neues Logo, das sowohl die schottische Flagge als auch das zehnjährige Jubiläum symbolisiert.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Preis und Verfügbarkeit

Der JHS Kilt 10 LTD ist ab sofort verfügbar und bei Thomann für 289,- Euro zu haben. Aufgrund der Limitierung auf 5.000 Exemplare lohnt sich hier wohl ein schnelles Zuschlagen. Für alle, die etwas weniger ausgeben wollen, gibt es natürlich auch den nicht limitierten JHS Kilt V2 zu kaufen.