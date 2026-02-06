JHS Morning Glory Clean, Overdrive Pedal

Transparenter wird's nicht

Mit dem JHS Morning Glory Clean präsentiert Josh Scott eine wohl noch transparentere Version des seit 17 Jahren allseits beliebten JHS Kassenschlagers. Das Ziel war, den Inbegriff des transparenten Overdrives noch einmal neu zu denken.

Das JHS Morning Glory Clean

Der Morning Glory ist das bekannteste JHS Pedal und mit über 60.000 verkauften Einheiten vermutlich auch das erfolgreichste. Das hält Josh Scott aber nicht davon ab, das Pedal weiterzuentwickeln. Die Inspiration für das neue Design entstand hinter den Kulissen eines Soundchecks von Jazz-Virtuose Julian Lage, der seit Jahren auf den klassischen Morning Glory setzt.

Das Gerät kombiniert das Voicing des originalen Morning Glory V1 mit den modernen Aspekten der V4-Serie, jedoch wurde das Gain-Staging für maximale Transparenz optimiert. Dafür arbeitet im JHS Morning Glory Clean ein paralleler Signalpfad. Dies ermöglicht es, die harmonische Verzerrung der Bluesbreaker-Schaltung zu nutzen, während das Attack des Pick-Anschlags durch das Clean-Signal erhalten bleibt.

Die Bedienung erfolgt über Volume, Drive, Tone und den Clean-Parameter. In der Mittelstellung verschmelzen die röhrenartige Sättigung und das Direktsignal nahtlos miteinander. Intern arbeitet eine duale 9V Stromversorgung, die dem Pedal einen extremen Headroom verleiht.

Das klangliche Highlight ist die Vielseitigkeit: Das Pedal liefert das Verhalten eines weit aufgerissenen High-Wattage-Amps bei jeder Lautstärke. Da der Tone-Regler nur auf den verzerrten Pfad wirkt, bleibt die Brillanz des Clean-Signals stets gewahrt.

Während klassische Overdrives auch oft die Bässe beschneiden, um im Mix nicht zu matschen, erlaubt der parallele Weg des Morning Glory Clean, genau diese Frequenzen nach Bedarf zurückzuholen, was den Morning Glory Clean spätestens auch für Bassisten interessant macht!

Fans von Clean Boosts kommen ebenfalls auf ihre Kosten: Das JHS Morning Glory Clean fungiert nämlich als reiner Clean-Boost, wenn der Clean-Regler voll aufgedreht wird. Mit seinem lautlosen Buffer ist es zudem das ideale Tool, um lange Signalketten ohne Höhenverlust zu treiben.

In Sachen Konnektivität setzt JHS wie üblich auf Standard-9V-DC-Versorgung (60mA) und obenliegende Ein- und Ausgänge.

Preis und Verfügbarkeit

Der JHS Morning Glory Clean kostet bei Thomann 205,- Euro und ist damit ein wenig günstiger als die V4 Variante. Das Pedal ist in wenigen Tagen lieferbar.