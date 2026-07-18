ANZEIGE
ANZEIGE

JHS Notadümble V2, Overdrive Pedal

Google Preferred Source Badge für AMAZONA.de

Dumble-Sound zum Selberbauen

18. Juli 2026
JHS Notadümble V2

JHS Notadümble V2

Nach der Story um den Fail mit dem Notadümble DIY Kit und dem daraus entstandenen The Fumble Boost schickt Josh Scott jetzt den JHS Notadümble V2 mit dem korrekten Boost-Schaltkreis ins Rennen.

Der neue JHS Notadümble V2

Das Notadümble DIY Kit war ein voller Erfolg, hatte jedoch einen entscheidenden Haken: Josh Scott unterlief der kuriose Fehler, dass er dem Clean Channel des Pedals anstatt des geplanten Dumble „A Box Later“-Schaltkreises versehentlich einen Dumble BBC-1 Schaltkreis verpasste.

ANZEIGE

JHS Notadümble V2 Vollansicht

Aus diesem Fauxpas entstand der JHS The Fumble, der den BBC-1-Schaltkreis als eigenständiges Boost-Pedal beherbergt, diesmal jedoch geplant!

Der Notadümble V2 korrigiert nun den Fehler der ersten Version und liefert sogar noch diverse neue Features. Wer schon immer nach dem singenden Dumble-Zerrsound gesucht hat, bekommt hier das passende Wochenendprojekt geliefert.

JHS Notadümble V2 in Einzelteilen

ANZEIGE

Als Clean-Kanal dient jetzt die korrekte „A Box Later“-Schaltung. Außerdem wurden weitere Wünsche der Community umgesetzt: Das Pedal ist nun als echtes 2-in-1-Gerät konzipiert, bei dem beide Kanäle über eigene Fußschalter unabhängig voneinander aktiviert werden können. Ein Schalter lässt einen zudem über die Reihenfolge der Kanäle in der Signalkette bestimmen. Außerdem gibt es jetzt einen FX-Loop für den Cleankanal.

Affiliate Links
JHS Pedals The Fumble - Boost / Buffer
JHS Pedals The Fumble - Boost / Buffer
Kundenbewertung:
(4)
93,00€ Thomann

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Preis und Verfügbarkeit

Der JHS Notadümble V2 ist über die Herstellerseite für 119 $ bestellbar. Die erste Charge umfasst 6000 Einheiten, das DIY-Kit soll aber in Zukunft fest ins Sortiment aufgenommen werden.

ANZEIGE

Links

ANZEIGE
Über den Autor
Profilbild

Matze Franz RED

Mit Lenny Kravitz und Coldplay aufgewachsen und dann zum Jazz gefunden. Bachelor und Master Studium Jazz Gitarre in Würzburg und Mannheim. Danach den Fokus wieder auf die Musik gelegt, mit der ich groß geworden bin und jetzt als Live- und Studio-Gitarrist mit allen möglichen deutschen Pop-Acts unterwegs. Ich habe mit ClockClock, LEA, Laith Al-Deen, Lotte, Marie Bothmer, Bengio, Tiemo Hauer und vielen weiteren Künstler*innen und Bands zusammengearbeitet. Große Momente in meiner Karriere ...

Profil ansehen
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
Porträt: JHS Pedals – alte Schaltungen, neue Geschichten

Porträt: JHS Pedals – alte Schaltungen, neue Geschichten

09.06.2026 |8
JHS Pedals The Fumble, Boost/Buffer Pedal

JHS Pedals The Fumble, Boost/Buffer Pedal

03.06.2026 |0
Test: JHS Pedals Morning Glory Clean Overdrive, Verzerrer-Pedal

Test: JHS Pedals Morning Glory Clean Overdrive, Verzerrer-Pedal

24.05.2026 |0
JHS 3 Series Bit Crusher, Glitch Delay und Ring Modulator

JHS 3 Series Bit Crusher, Glitch Delay und Ring Modulator

06.05.2026 |1
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X