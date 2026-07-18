Dumble-Sound zum Selberbauen

Nach der Story um den Fail mit dem Notadümble DIY Kit und dem daraus entstandenen The Fumble Boost schickt Josh Scott jetzt den JHS Notadümble V2 mit dem korrekten Boost-Schaltkreis ins Rennen.

Der neue JHS Notadümble V2

Das Notadümble DIY Kit war ein voller Erfolg, hatte jedoch einen entscheidenden Haken: Josh Scott unterlief der kuriose Fehler, dass er dem Clean Channel des Pedals anstatt des geplanten Dumble „A Box Later“-Schaltkreises versehentlich einen Dumble BBC-1 Schaltkreis verpasste.

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Aus diesem Fauxpas entstand der JHS The Fumble, der den BBC-1-Schaltkreis als eigenständiges Boost-Pedal beherbergt, diesmal jedoch geplant!

Der Notadümble V2 korrigiert nun den Fehler der ersten Version und liefert sogar noch diverse neue Features. Wer schon immer nach dem singenden Dumble-Zerrsound gesucht hat, bekommt hier das passende Wochenendprojekt geliefert.

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Als Clean-Kanal dient jetzt die korrekte „A Box Later“-Schaltung. Außerdem wurden weitere Wünsche der Community umgesetzt: Das Pedal ist nun als echtes 2-in-1-Gerät konzipiert, bei dem beide Kanäle über eigene Fußschalter unabhängig voneinander aktiviert werden können. Ein Schalter lässt einen zudem über die Reihenfolge der Kanäle in der Signalkette bestimmen. Außerdem gibt es jetzt einen FX-Loop für den Cleankanal.

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Preis und Verfügbarkeit

Der JHS Notadümble V2 ist über die Herstellerseite für 119 $ bestellbar. Die erste Charge umfasst 6000 Einheiten, das DIY-Kit soll aber in Zukunft fest ins Sortiment aufgenommen werden.