JHS Pedals Double Dragon, Effektpedal

Analoge Octave Up und Down Sounds für Gitarre und Bass

5. März 2026
JHS Pedals Double Dragon

JHS Pedals Double Dragon

Mit dem JHS Pedals Double Dragon bringt Josh Scott analoge Octaver-Sounds à la MXR oder Electro Harmonix zurück, allerdings in doppelter Dosis. Das Pedal liefert Retro-Power, die jedes Riff zum Leben erweckt.

JHS Pedals Double Dragon Lo-Fi Octave
Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
199,00€

Das JHS Pedals Double Dragon

Das JHS Pedals Double Dragon versteht sich als Lo-Fi Octave Down/Octave Up Effekt. Es reiht sich damit in das soundliche Erbe von Bands und Musikern wie Led Zeppelin, The White Stripes, Jimi Hendrix oder Muse ein, die alle die Strahlkraft von oktavierten Unisono-Riffs erkannt haben.

JHS Pedals Double Dragon Frontansicht

Das Double Dragon stellt das erste echte Sub-Oktave-Pedal von JHS dar. Es bricht bewusst mit moderner, digitaler Präzision und setzt stattdessen auf den rauen, unberechenbaren Charme analoger Vintage-Schaltungen. Mit seinen Eigenschaften ist es ebenso für Bassisten interessant.

Das klangliche Fundament bildet eine monophone Unteroktave, die durch eine zuschaltbare Octave-Up-Distortion ergänzt wird. Die Einstellmöglichkeiten umfassen Volume für den Output, Dry für den Mix-Anteil des cleanen Signals, sowie Oct− und Oct+ für die jeweiligen Oktav-Ebenen. Der Volume Regler bietet nebenbei noch einen extra Boost, was das Pedal bei voll aufgedrehtem Dry Regler zu einem simplen aber effektiven Preamp Boost verwandelt.

JHS Pedals Double Dragon mit Anschlüssen

Der linke Fußtaster dient als On/Off-Schalter, während der rechte ausschließlich den Oct+-Schaltkreis aktiviert, sofern der Haupteffekt läuft. Für reine Octave Up Sounds muss die tiefe Oktave per Regler abgedreht werden.

Das Pedal verfügt über einen geräuschlosen Buffered Bypass und läuft mit geringem Stromverbrauch auf 9V. Die Anschlüsse befinden sich platzsparend an der Oberseite des Gehäuses.

Preis und Verfügbarkeit

Das JHS Pedals Double Dragon gibt es beim Musikhaus Thomann für 199,- Euro mit ca. ein bis zwei Wochen Lieferzeit.

JHS Pedals Double Dragon Lo-Fi Octave
Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
199,00€

JHS Pedals Double Dragon Lo-Fi Octave
Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
199,00€
Matze Franz

Mit Lenny Kravitz und Coldplay aufgewachsen und dann zum Jazz gefunden. Bachelor und Master Studium Jazz Gitarre in Würzburg und Mannheim. Danach den Fokus wieder auf die Musik gelegt, mit der ich groß geworden bin und jetzt als Live- und Studio-Gitarrist mit allen möglichen deutschen Pop-Acts unterwegs. Ich habe mit ClockClock, LEA, Laith Al-Deen, Lotte, Marie Bothmer, Bengio, Tiemo Hauer und vielen weiteren Künstler*innen und Bands zusammengearbeitet.

