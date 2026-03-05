JHS Pedals Double Dragon, Effektpedal

Analoge Octave Up und Down Sounds für Gitarre und Bass

Mit dem JHS Pedals Double Dragon bringt Josh Scott analoge Octaver-Sounds à la MXR oder Electro Harmonix zurück, allerdings in doppelter Dosis. Das Pedal liefert Retro-Power, die jedes Riff zum Leben erweckt.

Das JHS Pedals Double Dragon

Das JHS Pedals Double Dragon versteht sich als Lo-Fi Octave Down/Octave Up Effekt. Es reiht sich damit in das soundliche Erbe von Bands und Musikern wie Led Zeppelin, The White Stripes, Jimi Hendrix oder Muse ein, die alle die Strahlkraft von oktavierten Unisono-Riffs erkannt haben.

Das Double Dragon stellt das erste echte Sub-Oktave-Pedal von JHS dar. Es bricht bewusst mit moderner, digitaler Präzision und setzt stattdessen auf den rauen, unberechenbaren Charme analoger Vintage-Schaltungen. Mit seinen Eigenschaften ist es ebenso für Bassisten interessant.

Das klangliche Fundament bildet eine monophone Unteroktave, die durch eine zuschaltbare Octave-Up-Distortion ergänzt wird. Die Einstellmöglichkeiten umfassen Volume für den Output, Dry für den Mix-Anteil des cleanen Signals, sowie Oct− und Oct+ für die jeweiligen Oktav-Ebenen. Der Volume Regler bietet nebenbei noch einen extra Boost, was das Pedal bei voll aufgedrehtem Dry Regler zu einem simplen aber effektiven Preamp Boost verwandelt.

Der linke Fußtaster dient als On/Off-Schalter, während der rechte ausschließlich den Oct+-Schaltkreis aktiviert, sofern der Haupteffekt läuft. Für reine Octave Up Sounds muss die tiefe Oktave per Regler abgedreht werden.

Das Pedal verfügt über einen geräuschlosen Buffered Bypass und läuft mit geringem Stromverbrauch auf 9V. Die Anschlüsse befinden sich platzsparend an der Oberseite des Gehäuses.

Preis und Verfügbarkeit

Das JHS Pedals Double Dragon gibt es beim Musikhaus Thomann für 199,- Euro mit ca. ein bis zwei Wochen Lieferzeit.