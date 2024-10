JHS Pedals Flight Delay - Federleichte Bedienung bei maximalem Sound

Das JHS Pedals Flight Delay tritt an, um maximalen Sound bei größtmöglicher Nutzerfreundlichkeit zu bieten.

Irgendwie sind es ja schon oft Gegensätze. Die Begriffe „Nutzerfreundlichkeit“ und „Vielseitigkeit“ scheinen oft unvereinbar, gibt es doch Effektpedal, für deren Bedienung man schon mal ein Semester am MIT zwischen schieben sollte. Das JHS Pedals Flight Delay will uns das Gegenteil beweisen.

JHS Pedals Flight Delay

Drei unterschiedliche Modi stecken drin, im JHS Pedals Flight Delay. Alle drei haben klassische Vorbilder, sozusagen die Lieblingspedale von Josh. Und wenn der sich was in den Kopf setzt, hat das Ergebnis in der Regel Hand und Fuß.

Für die drei Modi Analog, Digital und Reverse standen Pedale wie das EHX Memory Man, Boss DD-5, BOSS DM-2, Line 6 DL4, Danelectro Back Talk, und Ibanez DE7 Pate. Umschaltbar sind die drei über einen kleinen Minischalter, der direkt neben einem weiteren Minischalter wohnt, der dem Delay jeweils die Subdivisions diktiert. Hier stehen Viertel, Achtel und punktierte Achtel zur Verfügung, die sich natürlich jeweils nach dem eingetappten Tempo richten.

Das JHS Pedals Flight Delay verfügt über einen Trails Mode, bei dem das Effektsignal ausklingt, wenn das Gerät in den Bypass geschaltet wird. Diese Funktion ist natürlich auch deaktivierbar, falls man Stille benötigt.

Für die grundlegende Bedienung sind vier Regler zuständig, Mix, Repeats, EQ und Time, die alle selbsterklärend sein sollten. Wer möchte, kann eine Modulation in Form eines Vibratos oder eines Chorus hinzuschalten, hier können dann zusätzlich Rate und Depth geregelt werden.

Zwei Fußtaster übernehmen Bypass und die Tap-Tempo-Funktion, wer möchte, kann auch ein externes Expression-Pedal oder einen externen Tap Tempo Schalter anschließen, um die Delayzeit zu steuern. Hier funktioniert auch eine externe Clock, was das Pedal auch für komplexere Setups empfiehlt.

Ein Input und ein Output sind selbstverständlich auch dran, ohne wär ja auch blöd. Nur Stereo kann das JHS Pedals Flight Delay nicht, was eigentlich sehr schade ist. Ein Ping Pong-Delay hätte ich mir schon gewünscht. Aber nun gut, man kann nicht alles haben.

289 € soll das Flight Delay kosten, das scheint mir angesichts der Qualität von JHS Pedals und den Möglichkeiten speziell dieses Modells angemessen, Joshs Demo klingt jedenfalls verdammt gut! Lieferbar ist das Pedal in Weiß, Blau und in vier Wochen. Und ich persönlich hätte es Deutsche Bahn Delay genannt, aber davon weiß der Josh ja nix! Ausgesprochen launiges Produktvideo ahead: