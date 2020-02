John Bowen Solaris V 2.0 mit FM und PD, 19″ und Solaris TT

Neuer DX/CZ-Oszillator

John Bowen wird für den Synthesizer Solaris sowie dessen neue Desktop-Version das Update v2.0 veröffentlichen, mit dem der Synthesizer um FM-Synthese im „Yamaha Style“ sowie Phase Distortion nach den Casio CZ-Modellen erweitert wird.

Die Kollegen von Matrixsynth konnten nicht nur das Solaris Desktop-Modell in Augenschein nehmen, sondern sich auch ein wenig über das zukünftige Update v2.0 informieren.

Solaris wird seine vier Oszillatoren für einen 4-OP FM-Algorithmus einsetzen können, vergleichbar mit den Yamaha-Synthesizern DX100, DX21 oder FB01. Ob es auch mehr als Sinus-Operatoren geben wird, wie bei TX-81Z, ist momentan nicht ersichtlich.

Der neue Oszillatortyp wird „Phase Mod“ heißen, da in den DX-Synthesizern im Grunde genommen die Phase moduliert wird.

Außerdem kann mit diesem Algorithmus das Waveshaping moduliert werden, was die Phase Distortion der alten CZ-Synthesizer emuliert.

Während im normalen Oszillatormodus des Solaris der Parameter „LinFM“ als Modulationsziel adressiert werden kann, wechselt der Parameter bei dem neuen Oszillator zu „PhsMod“.

Zusätzlich bekommt Solaris einen 4-Part Multimode, dem sich vier verschiedene Patches zuordnen lassen. Insgesamt 10 Stimmen können frei zu den Parts zugewiesen werden, wobei es mindestens zwei Stimmen in einem Part sein müssen. Jeder Part beinhalten eine eigene Steuerung von Velocity und Key-Zonen, Volume-Level, Pan-Position, Transpose, Fine-Tuning, Arpeggiator-Funktionen und weiteren MIDI-Controller-Settings.

Das neue Desktop-Modell kann hier mit einem identischen Preset weitere 10 Stimmen hinzufügen.

Wann das Solaris v2.0 OS-Update verfügbar sein, war noch nicht zu erfahren.

Meldung vom 24. Januar 2020 zur Desktop und 19″ Version

John Bowen plant tatsächlich einen Expander des Solaris im Rack-Format. Dochnoch ist er sich selbst noch nicht ganz sicher, ob das nur eine Stimmenerweiterung für die Keyboard-Version werden soll oder doch ein ganz eigenständiges Produkte, wie er uns erzählt.

Vielen Dank an Tom Wies, der uns das oben abgebildete Foto von der NAMM SHOW 2020 geschickt hat..

Nun ist John Bowen jedenfalls mit einem ersten Prototypen des SOLARIS 1U auf dem Weg zur NAMM 2020 und hat uns mal seine Überlegungen per E-Mail geschickt, um zu erfahren, wie die AMAZONA.de-Comunity darüber denkt:

John Bowens SOLARIS 1U 19″ Rack-Synthesizer

„Sonic Core hatte die Idee, ein 1-HE-Rack-Modul mit einer Solaris-Hauptplatine zu entwickeln. Sie machten einen Prototyp, der einen Kopfhöreranschluss, einen Lautstärkeregler und einen Netzschalter auf der Vorderseite hat.

Die Rückseite ist identisch mit der aktuellen Solaris-Rückseite. Mein Vorschlag war, eine MIDI-Aktivitätsanzeige und eine zusätzliche Steuerkarte für die Hauptlautstärke hinzuzufügen (andernfalls hätte der Lautstärkeregler nur den Kopfhörerausgang beeinflusst).

Es soll einen Software-Editor für den SOLARIS 1U geben, an dem Sonic Core gerade arbeitet, der jedoch zur NAMM noch nicht verfügbar ist. Da wir nun die gesamte SysEx-Kommunikation abgeschlossen haben, verwende ich während der NAMM eine Solaris-Tastatur, um den SOLARIS 1U Expander zu steuern. Wie ihr vielleicht wisst, gibt es seit einem Jahr die Poly-Chain-Funktion im Betriebssystem, mit der man 2 Einheiten zusammenschalten kann, um die Polyphonie auf 20 Stimmen zu erhöhen. Dies wird mein Hauptaugenmerk für das Rack bei der NAMM sein.

Bislang sind wir unsicher, ob wir den Solaris 1U Expander mit einem Display ausstatten sollen. Daher ist meine Hauptfrage für die AMAZONA.de-Leser, ob sie ein solches Modul kaufen würden.

Zunächst sehe ich als Kunden für den SOLARIS 1U Expander erst einmal nur die aktuellen Solaris-Keyboard-Besitzer. Aber könnte das auch als Soundmodul für Computer-User interessant sein?

Ich gehe davon aus, dass der Preise für die derzeitigen SOLARIS 1U Version (ohne Display aber mit Editor),bei etwa 1999 USD liegen wird. Dies kann sich jedoch ändern, wenn die Nachfrage steigt.“

John Bowen SOLARIS TT (Tabletop)

Wirklich spannend könnte der SOLARIS als Tischversion ohne Keyboard werden. Dazu schreibt uns John folgendes:

„Das zweite Produkt ist das Solaris-Tabletop (Solaris TT?), das mit Ihrer Tastaturversion identisch ist. Es gibt jedoch keine Tastatur, keinen Joystick, keine Multifunktionsleiste und keine Räder. Den SOLARIS TT Desktop-Synthesizer werde ich auch auf der NAMM zeigen. Er ist tatsächlich viel kleiner als man denkt! Ein sehr schönes Teil. Es wird nur in Schwarz geliefert, mit dem gleichen OLED-Upgrade wie bei der Tastatur. Die anfängliche Preisgestaltung scheint bei etwa 3300 USD zu liegen, aber mir wurde von einigen Händlern gesagt, dass es „2999 USD“ sein sollten, um unter die magische Zahl von 3000 USD zu gelangen. Ich weiß nur nicht, ob wir das mit den neuen OLEDs machen können.

Und auch hier meine Frage an die AMAZONA.de-Leser: Wären ie an einem solchen Produkt interessiert? Ich bin nicht in der Lage, für beide Versionen, also SOLRIS 1U und SOLARIS TT in Produktion zu gehen, bis ich mir der Verkaufszahlen sicher bin. Das ist also mein Dilemma!

Wichtig: Mir hilft im Augenblick keine Wunschliste an Änderungen und Features. Die beiden Produkte SOLARIS RACK und SOLARIS TABLETOP, sind erst einmal so zu nehmen, wie sie jetzt geplant wurden. Mir geht es wirklich in erster Linie darum zu erfahren, ob diese Module am Markt auf Interesse stoßen und wenn ja, welches evtl. mehr Interessenten finden würde.

Schon mal vielen Dank im voraus an das AMAZONA.de-Team für sein Hilfe und an die Leser, die mich hier mit ihrem Input unterstützen“

Na dann mal los liebe Community, eure Meinung ist jetzt gefragt – und auch von meiner Seite schon mal danke fürs Mitmachen!

Nachtrag Preise:

John Bowen hat uns mitgeteilt, den Solaris TT für 3.150¢ abieten zu wollen. Die Keyboardversion wird 4.200,-¢ kosten. (Beide Preise ohne Versandkosten und Einfuhrsteuer)