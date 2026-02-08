Wie ein Jazz-Pianist den Hollywoods-Sound prägte

Heute wird der Komponist John Williams 94 Jahre alt. Wer Filme liebt, kennt seine Musik, auch wenn einem sein Name nicht immer sofort einfällt. Zu seinem Geburtstag wollen wir einen genaueren Blick auf ihn und sein Wirken werfen. Wie wurde ein junger Jazz-Pianist zu einem weltweit gefragten Komponisten, der den Sound des modernen Kinos geprägt hat?

John Williams’ frühe Jahre

John Towner Williams wurde 1932 in Queens, New York, geboren, Musik war in seiner Familie definitiv kein Nebenschauplatz: Sein Vater arbeitete als Jazz-Schlagzeuger, daher gehörten Proben, Auftritte und musikalische Routine schon als Kind fest zu seinem Umfeld. Recht früh erhielt er Klavierunterricht, was wohl den Grundstein für seine spätere Karriere legte. Als seine Familie 1948 nach Los Angeles zog, änderte sich nicht nur der Wohnort. Auch der Horizont des 16-Jährigen erweiterte sich, denn Los Angeles war schon damals ein wichtiger Ort für Studioarbeit, Orchesteraufnahmen und die Welt des Fernsehens.

Ausbildung von John Williams

Nach dem Schulabschluss studierte John Williams in Los Angeles Musik und Komposition und erhielt privaten Kompositionsunterricht bei Mario Castelnuovo-Tedesco. Der Fokus lag hierbei besonders auf klassischer Komposition und Orchestrierung. Eine wichtige Erfahrung außerhalb der akademischen Welt kam mit dem Militärdienst: John Williams war bei der US Air Force aktiv, arrangierte dort Musik für Ensembles und sammelte erste Erfahrungen als Dirigent. Später zog er nach New York, studierte dort weiter und nahm außerdem Klavierunterricht bei der Klavierpädagogin Rosina Lhévinne. Parallel dazu arbeitete er als Jazz-Pianist in Clubs und für Studioaufnahmen. Dank der klassischen Ausbildung auf der einen und seiner Jazz-Praxis auf der anderen Seite stellte sich John Williams recht früh musikalisch breit auf und entwickelte eine gewisse Flexibilität.

John Williams und seine Studiojahre

In den späten 1950er- und frühen 1960er-Jahren etablierte sich John Williams in vielen professionellen Studios in Los Angeles: Er arbeitete als Pianist, schrieb Arrangements und begann, eigene Musik für kleinere Film- und Fernsehprojekte zu komponieren. In dieser Zeit entstand wohl auch die berühmte Zuverlässigkeit, die später viele Regisseure und Produzenten an ihm schätzten. Serienproduktionen verlangen vor allem Tempo und die Fähigkeit, in kurzer Zeit viel Musik zu liefern, ohne dabei an Qualität zu verlieren.

John Williams’ Durchbruch

In den 1970er-Jahren kam es zu einem wichtigen Moment in der Karriere des Musikers: Es begann die Zusammenarbeit mit Steven Spielberg, die sich über Jahrzehnte fortsetzte. Ihr erster gemeinsamer Kinofilm war „The Sugarland Express“ von 1974, kurz darauf folgte „Der weiße Hai“ und damit eine Filmmusik, die Geschichte geschrieben hat. Das berühmteste Element aus „Der weiße Hai“ ist ein sehr reduziertes musikalisches Motiv, das im Prinzip nur von Wiederholungen, Dynamik und der richtigen Platzierung im Film lebt, aber dennoch eine enorme Wirkung entfaltet. Für die Filmmusik war das ein wichtiger Meilenstein. Denn zuvor entstand Spannung häufig vor allem durch musikalische Komplexität.

Spätestens mit der Musik zu Star Wars prägte John Williams ab 1977 eine neue Phase der großen sinfonischen Filmmusik im Kino, denn er setzte konsequent auf Themen, die Figuren und Orte identifizierbar machen. Besonders war hierbei, dass ein musikalisches Motiv häufig als Erzählhilfe genutzt wurde: Es kann beispielsweise eine Vorahnung erzeugen oder eine Figur emotional kommentieren, auch wenn sie aktuell nicht im Bild zu sehen ist.

Wichtig ist dabei auch der Aufbau, mit dem John Williams arbeitet. Die Themen sind sehr logisch gegliedert, harmonisch nachvollziehbar und besitzen trotzdem viele Details. Genau deshalb bleiben seine Melodien im Gedächtnis: Man kann sie pfeifen und sofort wiedererkennen. Auch wenn die Musik zur Star-Wars-Reihe oft als das wichtigste Werk von John Williams angesehen wird, ist seine Filmografie um einiges breiter: Er schrieb beispielsweise die Musik zu Superman, zur Indiana-Jones-Reihe, zu E.T., zu Schindlers Liste und später zu den ersten drei Teilen der Harry-Potter-Reihe.

John Williams als Dirigent

1980 wurde er zum Dirigenten der Boston Pops ernannt und besetzte diese Position bis 1993. Diese Aufgabe war neben seiner Filmkarriere mehr als ein Ehrenamt. Spätestens dadurch wurde deutlich, dass John Williams nicht nur als Komponist denkt, sondern auch als praktischer Musiker arbeitet und Proben leitet. Gerade seine Position bei den Boston Pops machte ihn einem breiten Publikum auch als Dirigenten bekannt. Parallel dazu schrieb John Williams mehrere Konzerte – unter anderem für Flöte, Violine, Klarinette, Horn und Oboe sowie weitere Orchesterstücke, die weltweit aufgeführt wurden.

Auszeichnungen und heutiges Leben

John Williams gehört zu den am häufigsten ausgezeichneten Komponisten der Filmgeschichte: Er gewann fünf Oscars, wurde insgesamt 54 Mal für einen Oscar nominiert und hält damit den Rekord für die meisten Oscar-Nominierungen einer lebenden Person. Diese Zahlen zeigen vor allem, dass John Williams über viele Jahrzehnte hinweg als Komponist gefragt blieb. Genau deshalb lohnt es sich, zu seinem Geburtstag einen Blick auf diesen besonderen Musiker zu werfen.