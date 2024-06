Mehr Samples, mehr Tasten, bessere Analog-Engine

Mit der Jomox Alpha Base MKII wird ein Nachfolger der erfolgreichen Drum-Machine aus Berlin angekündigt. Durch die Bauteilkrise musste Entwickler Jürgen Michaelis die Schaltung der Alpha Base mit einigen neuen Komponenten redesignen. Als positiver Nebeneffekt wurden dabei auch eine Reihe von Verbesserungen umgesetzt.

Jomox Alpha Base MKII, hybride Drum-Machine

Auch in der MKII-Version ist die Alpha Base geblieben, was sie grundsätzlich ist. Die Drum-Machine hat 11 Instrumente, darunter mit Kick Drum und MBrane zwei analoge Sounds, sechs hybride Sounds mit Samples und analoger Nachbearbeitung, zwei rein digitale Sample-Kanäle (für importiertet bzw. selbst aufnehmene Samples) und ein 6-stimmiger FM-Synthesizer, der übrigens die Vorlage zum Eurorack-Modul Mod FM war. Die Alpha Base besitzt weiterhin einen Sequencer mit Parameter-Locks und Patter-Chain-Funtkion, zwei digitale Effekte, Einzelausgänge sowie MIDI-Trio (mit Option für DIN-Sync), USB und einen SD Card-Slot.

Unseren Testbericht zur ursprünglichen Version der Jomox Alpha Base könnt ihr unter diesem Link nachlesen.

Die Neuerungen sind überwiegend praktischer Natur. Zur besseren Darstellung hat die Alpha Base MKII ein graphisches OLED-Display sowie echte RGB-LEDs erhalten. In der früheren Version waren nur zweifarbige LEDs vorhanden. Außerdem sind mehrere Taster hinzugekommen, so dass die Funktionen Last Step, Roll/Flam, Store Kit/Patt, Rec Para und Rec Sample nun direkt aufgerufen werden können. Speziell das Aufnehmen von Samples sowie das Aufzeichnen von Reglerbewegungen gehen dadurch leichter von der Hand.

Die Lautstärke des Kopfhörerausganges lässt sich nun unabhängig vom Mix-Volume einstellen.

Die analoge Engine konnte für einen besseren Klang ein wenig optimiert werden. In den hybriden Sample-Kanälen, in denen LoFi-Samples mit analogen Filtern und analogen VCAs nachbearbeitet werden können, gibt es nun auch eine analoge Panning-Schaltung. Außerdem ist bei diesen Instrumenten jetzt das Noise Volume einstellbar, so dass man zum Beispiel einen Sample-Snare mit einem variablen (Metal)-Noise versehen kann.

Der Speicherplatz für Samples für die beiden XSample-Kanäle hat sich auf 500 erhöht, gegenüber 300 Samples bei der Vorgängerversion.

Die Jomox Alpha Base MKII wird voraussichtlich ab Oktober 2024 erhältlich sein. Die Maschine kann ab sofort vorbestellt werden. Es gibt einen Pre-Order-Preis von 1.699,- Euro, der allerdings nur für Bestellungen direkt bei Jomox gilt. Im Handel wird die Alpha Base MKII dann 1.899,- Euro kosten.