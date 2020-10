Jomox erhebt die ModBase 09 zur MKII

Neues OS & dynamischer Trigger

Auch Gutes lässt sich noch verbessern, wenn auch nur ein wenig. Jomox kündigt mit der ModBase 09 MKII eine überarbeitete Version des beliebten Bassdrum-Modules an.

Die ModBase 09 ist die Quintessenz in Sachen analoger Kick, die Jomox mit seiner Technologie seit der Drummachine Xbase 09 immer weiter verfeinert hat. Obwohl es sich um ein Eurorack-Modul handelt, ist die ModBase speicherbar und kann über Buchse auf der Platine auch via MIDI angesteuert werden.

Die ModBase 09 produziert eine Kick, die zu den besten analogen Bassdrums überhaupt gehört. Der Sound ist nicht nur grundsätzlich mächtig, sondern kann weitreichender als die meisten Bassdrum-Module editiert werden. Neben den üblichen Parametern gibt es unter anderem auch einen Compressor, Met Nze für den Attack und einen LFO.

Zu den Verbesserungen der MKII-Version gehört, dass der Trigger-Eingang nun auch dynamisch reagiert und so die Bassdrum mit einem geeigneten Signal auch bei analoger Ansteuerung akzentuiert gespielt werden kann. Weiterhin wurde das OS stark verbessert. Parametersprünge und Glitches, die gelegentlich bei der Bedienung oder im Betrieb auftraten, sind beseitigt worden.

Der Sound ist natürlich gleich geblieben, so dass wir an dieser Stelle nach wie vor auf den Testbericht von Autor Gerhardt Kusche aus dem Jahr 2019 verweisen können.

Die Jomox ModBase 09 MKII soll ab Januar 2021 erhältlich sein.