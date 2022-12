Josh Scott hat die Gitarrenwelt getäuscht!

Du liebe Güte. Was hat Josh da nur getan?!

ANZEIGE

Wer ihn nicht kennt – Josh Scott gehört mit seiner Firma JHS zu den festen Größen der Welt des Gitarrenequipments. Josh ist ein Leidenschaftstäter, der mal eben nebenbei einen der coolsten YouTube-Channels zu dem Thema überhaupt aufgezogen hat.

So. Und Josh hat die gesamte Gitarrenwelt einem gigantischen Blind Test unterzogen.

Was ist ein Blind Test? Ein Blind Test – im Zusammenhang mit der Gitarrenwelt – vergleicht gut und gerne zwei Welten: analog vs. digital, teuer vs. billig, etc. Die einzige Voraussetzung: Der Teilnehmer weiß nicht, was was ist. Und anscheinend hat Josh Scott in seinem Channel die letzten 12 (!!!) Monate, das gesamte Jahr 2022 in seinem Channel ausschließlich den Kemper Profiler genutzt.

Und niemand hat’s gemerkt.

RIP, analoge Brüder und Schwestern. Wir werden an diesen Tag zurückdenken. Die Illusion ist zerstört, ein Weltbild liegt in Trümmern. Oder so ähnlich. Wie Josh das genau gemacht hat? Nun, er hat einfach nur in den zahlreichen Jams, die er im Rahmen in seiner Videos veranstaltet hat, und auch im Rahmen seiner Sound-Tests einen analogen Amp vorgeschoben und im Hintergrund einen Kemper laufen lassen. Das Ganze ist schon wirklich abgefahren, wenn man darüber nachdenkt. Einerseits ist es ein unerhörtes soziales Experiment, das mit der Täuschung von Abertausenden Menschen einhergeht. Anderseits entkräftet es ein für alle Mal das unerschütterliche Lager von Spielern, die nach wie vor darauf schwören, dass Kemper in keiner Weise, auch nicht mal live (wobei das inzwischen wirklich wenige Leute sind) mit analogen Amps mithalten kann.

Kemper Profiling Amplifier Head BK Kundenbewertung: (164) 1.795,00 € bei

Jetzt hat das Ganze natürlich einen Haken, meines Erachtens. Ich nutze selber den Kemper und unser Autor Jan Steiger hat schon zahlreiche Auftritte absolviert mit ihm und auch tolle Workshops darüber geschrieben, wie man seinen Kemper am besten einstellt. Und hier liegt die Krux des Ganzen: Es steht und fällt mit der Qualität der Profiles! ToneJunkie ist eine Adresse, die man in diesem Zusammenhang definitiv auf dem Schirm haben sollte. Also – hat Josh Scott gerade der analogen Röhren-Fraktion das Genick gebrochen? Das bleibt abzuwarten. Ich glaube, vielleicht unterschätzt Josh, wie heftig die Gitarren- und Verstärkerwelt reagieren wird – im Video wirkt er geradezu gelassen und höchstens milde amüsiert. Aber Tatsache ist – er hat hier Fakten geschaffen. Fakten, die viele nicht einsehen wollten. Und wahrscheinlich auch weiterhin nicht werden. Das ganze Video ist mal wieder extrem sehenswert:

ANZEIGE