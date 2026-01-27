Joyo Jam Buddy II, Multieffektpedal

Version zwei des Mini-Amps im Pedal Format

Mit dem Joyo Jam Buddy II wird die neueste Generation des kompakten Mini-Gitarrenverstärkers im Pedalformat vorgestellt. Das Gerät ist als umfassendes Übungswerkzeug konzipiert, das Verstärker, Lautsprecher und Effekte in einem handflächengroßen Gehäuse vereint. Damit bietet der Hersteller eine portable Lösung für Gitarristen, die ohne Kabelsalat überall jammen oder aufnehmen möchten.

Affiliate Links Joyo Jam Buddy II Orange Kundenbewertung: (1) 99,00€ Joyo Jam Buddy II Black Kundenbewertung: (2) 99,00€ Joyo Jam Buddy II Silver Kundenbewertung: (1) 99,00€ Joyo Jam Buddy II Pink Kundenbewertung: (2) 99,00€

Der Joyo Jam Buddy II

Der Jam Buddy II fungiert primär als portabler Übungsverstärker mit integrierten Effekten und kann dank USB-C-Anschluss gleichzeitig als Audio-Interface für OTG-Recording auf mobilen Endgeräten genutzt werden.

Das klangliche Fundament bilden 14 verschiedene Amp-Modelle, die von klassischen Clean-Sounds wie dem „65 Black Nor“ bis hin zu modernen High-Gain-Varianten wie dem „5153 6L6“ reichen. Dabei kann zwischen drei Kanälen Clean, Rhythm und Lead gewechselt werden.

Die Steuerung erfolgt über physische Regler für Gain, Bass, Mid und Treble, wobei letztere nun als vollständiger 3-Band-EQ für das Amp-Modell ausgelegt sind. Zusätzlich verfügt das Gerät über eine Effektsektion mit Modulation (u.a. Chorus, Flanger, Tremolo), Delay und Reverb, die über Kombinationsregler wie RVB./D.VOL oder DLY./D.TYPE in ihrer Intensität und Art angepasst werden können.

Außerdem verfügt der Joyo Jam Buddy II jetzt auch über eine Drum Machine mit 36 Drum Patterns. Über den Bass/Save-Knopf lassen sich individuelle Einstellungen für alle drei Kanäle und die Drum-Machine sichern. Auch mit an Bord: ein integrierter Tuner und ein 30-Sekunden-Looper.

Für das lautlose Üben ist ein Kopfhöreranschluss vorhanden, während der Line-Out die Einbindung in größere Setups ermöglicht. Mittels eingebautem Bluetooh kann man spielend leicht zu Backingtracks jammen. Zwei 2″ Fullrange 8 Watt-Lautsprecher sorgen in Verbindung mit einem speziellen akustischen Hohlraum für einen druckvollen Stereo-Sound.

Das Industrial Design beinhaltet zudem einen Metallständer für Smartphones, sodass das Mitspielen zu Video-Lektionen oder Backing-Tracks komfortabel möglich ist. Mit fünf Stunden Akkulaufzeit und einem Gewicht von unter einem Kilogramm ist er der ideale Begleiter für unterwegs.

Preis und Verfügbarkeit

Der Joyo Jam Buddy II ist in den Farben Orange, Schwarz, Silber und Pink erhältlich und kostet bei Thomann 99,- Euro.