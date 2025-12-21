JT-4000M MIDI Editor für Behringer JT-4000M Micro

Web-basiert und kostenlos

JT-4000M MIDI Editor ist ein Browser-basierter Patch-Editor für den Synthesizer Behringer JT-4000M Micro, der von einem privaten Entwickler programmiert und kostenlos zur Verfügung gestellt wurde.

JT-4000M MIDI Editor – Web-Programmer

Der Behringer JT-4000M Micro ist ein an den Roland JP-8000/JP-8080 angelehnter 4-stimmiger Hybrid-Synthesizer. Seine Oszillatorsektion beinhaltet auch den berühmten Supersaw, der häufig für Trance-Leads und breite Flächensound eingesetzt wurde und wird.

Ein Problem des Micro-Synthesizers ist seine Bedienung. Mangels Platz gibt es fast keine Drehregler, sondern nur sechs Menü-Tasten und einen Encoder für die im Display angezeigten Parameter. Lediglich das analoge Filter hat zwei Regler für Cutoff und Resonance.

Doch dank umfassender MIDI-Implementation kann die Klangerzeugung mit MIDI-Controller oder Software-Editoren angesteuert werden.

Der JT-4000M MIDI Editor ist übersichtlich in 10 Sektionen gegliedert, wo die separaten Parameter für OSC, Filter, Envelope etc. via MIDI-CCs im direkten Zugriff bereitstehen. Zusätzlich gibt es die zwei Funktionen „Init Patch“ für die Grundeinstellung und Random für eine zufällige Einstellung der Parameter. Eine Library-Funktion ist hier jedoch nicht enthalten. Die mit dem Editor erstellten Sounds muss man auf dem herkömmlichen Weg im Hardware-Gerät individuell abspeichern.

Voraussetzung für den Einsatz des Editors ist ein Browser mit Web MIDI Support. Vom Entwickler wurde nur der Betrieb unter Chrome und Android getestet.