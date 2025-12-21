JT-4000M MIDI Editor für Behringer JT-4000M Micro

Web-basiert und kostenlos
JT-4000M MIDI Editor ist ein Browser-basierter Patch-Editor für den Synthesizer Behringer JT-4000M Micro, der von einem privaten Entwickler programmiert und kostenlos zur Verfügung gestellt wurde.
JT-4000M MIDI Editor – Web-Programmer
Der Behringer JT-4000M Micro ist ein an den Roland JP-8000/JP-8080 angelehnter 4-stimmiger Hybrid-Synthesizer. Seine Oszillatorsektion beinhaltet auch den berühmten Supersaw, der häufig für Trance-Leads und breite Flächensound eingesetzt wurde und wird.
Ein Problem des Micro-Synthesizers ist seine Bedienung. Mangels Platz gibt es fast keine Drehregler, sondern nur sechs Menü-Tasten und einen Encoder für die im Display angezeigten Parameter. Lediglich das analoge Filter hat zwei Regler für Cutoff und Resonance.
Doch dank umfassender MIDI-Implementation kann die Klangerzeugung mit MIDI-Controller oder Software-Editoren angesteuert werden.
Der JT-4000M MIDI Editor ist übersichtlich in 10 Sektionen gegliedert, wo die separaten Parameter für OSC, Filter, Envelope etc. via MIDI-CCs im direkten Zugriff bereitstehen. Zusätzlich gibt es die zwei Funktionen „Init Patch“ für die Grundeinstellung und Random für eine zufällige Einstellung der Parameter. Eine Library-Funktion ist hier jedoch nicht enthalten. Die mit dem Editor erstellten Sounds muss man auf dem herkömmlichen Weg im Hardware-Gerät individuell abspeichern.
Voraussetzung für den Einsatz des Editors ist ein Browser mit Web MIDI Support. Vom Entwickler wurde nur der Betrieb unter Chrome und Android getestet.
Funktioniert (im Chrome), witzige Spielerei. Vermutlich läuft jeder Transfer über den JT, daher Köpfhörerbuchse des JT nutzen.
Cool wäre, wenn man den JT in die DAW „integrieren“ könnte (Fruity Loops – Behringer DAW lässt ja noch auf sich warten;o).