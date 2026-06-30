MKS-80 Super Jupiter als Plug-in

Das Synthesizer Plug-in Synth-80 emuliert der Klassiker Roland MKS-80 Super Jupiter. Die fast vollständig MIDI-fizierte Rack-Variante des Roland Jupiter-8 eignet sich laut Entwickler Jun Murakami besonders für eine Umsetzung als Plug-in an.

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Jun Murakami Synth-80 – MKS-80 Emulation

Murakami machte sich die umfangreiche MIDI-Implementation zunutze und schrieb ein Programm, das über 100 Messpunkte des MKS-80 (Rev. 4) automatisch erfassen konnte. So gelang eine sehr detaillierte Erfassung des Klangverhaltens aller Parameter, einschließlich der leichten Nuancen, die durch die verwendeten Schaltkreise bedingt sind.

Übrigens kann das Plug-in auch als Programmer für den Hardware-Synthesizer verwendet werden.

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Synth-80 spiegelt die Funktionalität des MKS-80 direkt wider. Es gibt zwei Oszillatoren mit Crossmodulation und Sync, ein modulierbares Tiefpassfilter mit Resonanz und ein einfaches Hochpassfilter, zwei Hüllkurven und ein LFO.

Das GUI ist nicht fotorealistisch, sondern sehr vereinfacht. Aber es gibt grafische Darstellungen der Hüllkurven und der Modulationsverbindungen. Als Vorbild nennt Murakami das berühmte Plug-in Synth1.

Als Erweiterung gibt es eine Effektkette mit fünf Slots. An Algorithmen stehen Chorus (in vier gesonderten Varianten), Reverb, Delay, Kompressor und EQ zur Auswahl. Die FX-Sektion wird als separates Effekt-Plug-in mitgeliefert und kann in der DAW auch für andere Instrumente bzw. Audiospuren genutzt werden.

Jun Murakami Synth-80 ist in den Formaten VST3, AAX und AU (macOS, Windows) verfügbar. Bis zum 7. Juli 2026 gilt ein Einführungspreis von 59,- US-Dollar, danach kostet das Plug-in 99,- US-Dollar. Eine Demoversion steht zur Verfügung. Außerdem kann Synth-80 mit einer Browser-Version getestet werden.