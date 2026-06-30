MKS-80 Super Jupiter als Plug-in
Das Synthesizer Plug-in Synth-80 emuliert der Klassiker Roland MKS-80 Super Jupiter. Die fast vollständig MIDI-fizierte Rack-Variante des Roland Jupiter-8 eignet sich laut Entwickler Jun Murakami besonders für eine Umsetzung als Plug-in an.
Jun Murakami Synth-80 – MKS-80 Emulation
Murakami machte sich die umfangreiche MIDI-Implementation zunutze und schrieb ein Programm, das über 100 Messpunkte des MKS-80 (Rev. 4) automatisch erfassen konnte. So gelang eine sehr detaillierte Erfassung des Klangverhaltens aller Parameter, einschließlich der leichten Nuancen, die durch die verwendeten Schaltkreise bedingt sind.
Übrigens kann das Plug-in auch als Programmer für den Hardware-Synthesizer verwendet werden.
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Synth-80 spiegelt die Funktionalität des MKS-80 direkt wider. Es gibt zwei Oszillatoren mit Crossmodulation und Sync, ein modulierbares Tiefpassfilter mit Resonanz und ein einfaches Hochpassfilter, zwei Hüllkurven und ein LFO.
Das GUI ist nicht fotorealistisch, sondern sehr vereinfacht. Aber es gibt grafische Darstellungen der Hüllkurven und der Modulationsverbindungen. Als Vorbild nennt Murakami das berühmte Plug-in Synth1.
Als Erweiterung gibt es eine Effektkette mit fünf Slots. An Algorithmen stehen Chorus (in vier gesonderten Varianten), Reverb, Delay, Kompressor und EQ zur Auswahl. Die FX-Sektion wird als separates Effekt-Plug-in mitgeliefert und kann in der DAW auch für andere Instrumente bzw. Audiospuren genutzt werden.
Jun Murakami Synth-80 ist in den Formaten VST3, AAX und AU (macOS, Windows) verfügbar. Bis zum 7. Juli 2026 gilt ein Einführungspreis von 59,- US-Dollar, danach kostet das Plug-in 99,- US-Dollar. Eine Demoversion steht zur Verfügung. Außerdem kann Synth-80 mit einer Browser-Version getestet werden.
Wirklich schön durchdachtes Plugin. Auch detaillierte Anleitung. Die Schrift ist aber schlecht zu lesen und die Symbole (Midi) auch zu klein auf einem 5K Monitor.
Dazu klappt der Handshake mit einem original MKS-80 nicht. Liegt aber vielleicht auch an meinem Gerät – habe die V5 – vielleicht ist das das Problem. Hat da jemand andere Erfahrung? Viele Grüße…
@StereJo Hallo, ein paar Fragen helfen, die Ursache einzugrenzen:
• Welches Betriebssystem verwendest du (Windows oder macOS)?
• Welches MIDI-Interface verwendest du?
• Welche DAW?
• Passiert beim Handshake gar nichts, oder erscheint eine Fehlermeldung?
• Kannst du vom Plug-in aus normale MIDI-Noten auf dem MKS-80 spielen?
• Funktioniert das Senden oder Empfangen von SysEx mit einem anderen Programm?
😇
@CDRowell Vielen Dank für deine Antwort, Sysex empfangen und senden hat noch nie richtig funktioniert. Auch mit dem leidlichen Midiquest/Soundquest nicht. Am besten ging es noch mit Sounddiver, wie Schade, das dieses Programm nicht wiederbelebt wird.
Benutze Macos auf einem MacPro 2019 – Tahoe neueste Version. Handshake bricht einfach ab – ohne Reaktion. Benutze Logic Pro – neuestes Update. Mein Midiinterface ist das Mio10. Dort gibt es auch immer Datenrückkoppelungen muss für normale Verwendung Midi Out trennen, sonst gibt es Schleifen, die die grüne Empfangs LED nicht ausgehen lassen, obwohl kein Midi in vom Midi Keyboard gesendet wird.
@StereJo Ich würde folgende Punkte untersuchen:
• MIDI-Loop im mio10
• Dass die grüne RX-LED dauerhaft leuchtet, deutet stark auf eine MIDI-Schleife hin.
• Im iConnectivity Auracle bzw. iConfig muss geprüft werden, ob MIDI THRU, Routing oder automatische Rückleitungen aktiv sind.
• Für einen Handshake sollte die Verbindung möglichst simpel sein:
• Mac → mio10 → MKS-80
• MKS-80 → mio10 → Mac
• Keine weiteren Routings oder virtuellen Ports.
• Logic Pro als Ursache ausschließen
• Logic filtert oder beeinflusst SysEx teilweise.
• Den Handshake testweise außerhalb von Logic durchführen (Standalone-Version des Plug-ins, falls vorhanden).
• Alternativ den Audio-MIDI-Setup-Test oder Snoize MIDI Monitor verwenden.
• MIDI Monitor einsetzen
Mit „MIDI Monitor“ von Snoize lässt sich prüfen:
• Sendet das Plug-in überhaupt eine SysEx-Anfrage?
• Antwortet der MKS-80?
• Kommt die Antwort am Mac an?
Daraus ergibt sich sofort, an welcher Stelle die Kommunikation abbricht.
• MKS-80 prüfen
Beim Rev. 5:
• Memory Protect ausschalten (falls relevant).
• Richtige Device-ID und MIDI-Kanal.
• SysEx darf nicht deaktiviert sein.
• Firmware des mio10
iConnectivity hat in der Vergangenheit Firmware-Versionen veröffentlicht, die SysEx-Probleme oder Routing-Probleme behoben haben. Ein Firmware-Update kann sinnvoll sein.
Alles ohne Gewähr
@CDRowell Vielen Dank für die ausführlichen Tips. Werde alles prüfen und gebe Bescheid…hast Du auch einen MKS-80 und läuft es?
Ich bin in Berlin – vielleicht kann man sich ja mal treffen?!
Übrigens ist mein MKS-80 gebraucht gekauft von Sound&Drumland – Reinhold Heil abstammend. Habˋ auch noch einen MPG-80…
Bis dahin…
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