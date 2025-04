Kreative Live-Performance am Keyboard

Der französische Entwickler K-Devices hat mit Fauve ein neues Plugin veröffentlicht, das besonders für Keyboarder und Live-Performer spannend sein könnte. K-Devices Fauve ist kein klassischer Effekt, sondern eher ein kreatives Werkzeug, das Sounds aufnimmt, zerlegt und auf zufällige Weise neu zusammensetzt. Verfügbar ist es ab sofort als VST3, AAX und Audio Unit für macOS und Windows.

Fauve arbeitet nicht im Maß von Takten und Rhythmen, sondern orientiert es sich am eingehenden Signal und verarbeitet es fragmentweise. Dabei entstehen klangliche Ergebnisse, die mal minimal variieren und mal komplett verfremdet werden. Von eher feinen Texturen bis zu rauen und zufälligen Glitch-Momenten ist alles möglich.

K-Devices Fauve: Live kreativ werden

Gerade für Live-Situationen kann Fauve ein spannendes Tool sein. Synths, Pads oder Beats können in Echtzeit bearbeitet werden, ohne dass man vorab etwas programmieren muss. Die Effekte werden durch Nulldurchgänge vom Signal selber ausgelöst. Das bedeutet: Jeder Sound reagiert zwar anders, aber so bleibt jede Performance organisch und lebendig. Fauve ist Teil der neuen „totem/„-Serie von K-Devices. Das Plugin läuft in allen gängigen 64-Bit-DAWs auf macOS und Windows. Der Einführungspreis liegt aktuell bei nur 24 Euro (Rabatt gilt bis zum 18. Mai). Danach kostet es 49 Euro. Weitere Infos zum Plugin und den Download gibt es auf der Website des Herstellers.