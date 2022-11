Kali Audio IN-UNF, ultrakompaktes Nahfeldmonitor-System

Speaker fürs kleine Homestudio

Sein neues IN-UNF Monitoring-System richtet Kali Audio auf kleine Abhörsituationen aus. Schon bei einem Abstand von 80 cm sollen die Speaker ihr volles Potenzial entfalten können.

Kali Audio IN-UNF

Hier bei AMAZONA.de hatten wir bereits mehrere Speaker des kalifornischen Herstellers Kali Audio im Test. Darunter auch die IN-5 und IN-8 Monitore. Auf diesen Lautsprechern basiert das neue IN-UNF, wobei IN für die Anlehnung an die genannten Speaker gedacht ist und UNF für „ultra nearfield“ steht.

Das IN-UNF System besteht aus zwei 1-Zoll-Satelliten und einer Basseinheit. Diese ist mit zwei 4,5 Zoll messenden Tieftönern ausgestattet sowie den kompletten elektronischen Komponenten, so dass die Satelliten entsprechend von der Basseinheit mit dem verstärkten Signal versorgt werden. Die beiden Tieftöner der Basseinheit liegen auf den gegenüberliegenden Seiten der schwarzen Box, wodurch Eigenschwingungen sowie die Übertragung auf Studiotisch oder andere Gegenstände vermieden werden sollen.

Auch die Anschlüsse des IN-UNF Systems befinden sich an der Basseinheit. Mit Strom wird das System über ein Kaltgerätekabel versorgt, direkt daneben liegt ein Power-On/Off-Schalter. Über einen USB-C-Port, der Abtastraten von bis zu 48 kHz und 24 Bit ermöglicht, lässt sich das Monitoringsystem direkt an einen Computer anschließen. Dazu bietet die Basseinheit symmetrische Klinken-, 3,5 mm Klinken- sowie optische Eingänge. Über ein Mäuseklavier lässt sich der Klang des System an die örtlichen Gegebenheiten anpassen, je nachdem wo die Basseinheit im Raum steht.

Die technischen Daten des Kali Audio IN-UNF Systems im Überblick:

Das kompakte Nahfeldmonitor-System wird zeitnah im Handel erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung beläuft sich auf 649,- Euro.